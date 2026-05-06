Streda 6. máj 2026
Výstava Svet fauny predstaví živé exponáty hadov, jašterov i pavúkov

Na snímke pavúk. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Pre školské skupiny sú pripravené bezplatné komentované prehliadky s odborným personálom.

Autor TASR
Nitra 6. mája (TASR) - Jedinečné druhy zvierat z rôznych kútov planéty predstaví výstava Svet fauny v Nitre. Viac ako 15 živých exponátov odprezentujú členovia občianskeho združenia Wild Nature. Výstava sa uskutoční od 15. do 24. mája v priestoroch nákupného centra na Napervillskej ulici, ktoré ju organizuje v spolupráci s Fakultou agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, informovali organizátori.

Výstava Svet fauny priblíži návštevníkom hady, jaštery, korytnačky, žaby, pavúky, ale aj zaujímavý hmyz. Pre školské skupiny sú pripravené bezplatné komentované prehliadky s odborným personálom.
