Výstava Traja spojila ilustrácie R. Dúbravca, O. Zimku a N.Serafimović
Autor TASR
Bratislava 22. októbra (TASR) - V galérii na Západnej terase Bratislavského hradu otvorili v utorok (21. 10.) sprievodnú výstavu k medzinárodnej súťažnej prehliadke originálov ilustrácií kníh pre deti Bienále ilustrácií Bratislava 2025. Inštalácia pod názvom Traja spojila ukážky z tvorby Róberta Dúbravca, Ondreja Zimku a srbskej ilustrátorky Nade Serafimović. „Zastupujú rôzne generácie, štýly i kultúrne zázemie, no spája ich hlboký vzťah k vizuálnemu rozprávaniu, imaginácii a poézii obrazu,“ uvádza Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti.
Róbert Dúbravec, ktorého nedožité 100. výročie narodenia sme si pripomenuli v minulom roku, patrí k výrazným osobnostiam generácie slovenských grafikov formovaných povojnovým obdobím. „Na výstave sú prezentované ilustrácie vytvorené technikami perokresby a akvarelu a tiež pre neho typického drevorezu k dielam slovenských autorov ako Jánošík a víly, Junácka pasovačka či Kamenný kráľ. Vyznačujú sa robustnou štylizáciou, expresívnym rukopisom a prepojením s ľudovou ornamentikou,“ približuje generálna komisárka BIB Zuzana Jarošová, ktorá zostavila výstavu spolu s kurátorským kolegom Juraj Žemberom.
Kurátori zvolili koncept medzigeneračného dialógu troch autorov. Druhým je Ondrej Zimka, známy svojím surrealistickým humorom a poetikou Kysúc. Na výstave Traja predstavuje výber štyroch obrazov z rokov 2015 - 2024, medzi nimi je Čierna diera Európy, Plačúca Madona či Pokus o lietanie. Dopĺňa ich súbor ilustrácií z desiatich kníh vydaných najmä vo vydavateľstve Mladé letá v 60. až 80. rokoch minulého storočia. „Jeho dielo žije v priestore medzi spomienkou, iróniou a detskou predstavivosťou,“ zhodujú sa kurátori výstavy.
Najmladšia z trojice, srbská ilustrátorka Nada Serafimović na nej vystavuje výber 21 ilustrácií a 11 prípravných kresieb z autorskej knihy Knjiga Sanjalica (The DreamBook) - snového sprievodcu svetom detskej fantázie. „Jej vizuálny jazyk spája intenzívnu farebnosť, moderný ilustrátorský prístup a dôraz na vývinové potreby detí,“ poznamenala Jarošová o tvorbe umelkyne, ktorá od roku 2015 pôsobí ako dvorná ilustrátorka najstaršieho európskeho detského časopisu „Neven“.
Výstava potrvá do 12. novembra.
