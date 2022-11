Výstava TRITRI v Múzeu TANAP-u vezme návštevníkov milióny rokov späť

Vysoké Tatry 18. novembra (TASR) - O niekoľko miliónov rokov späť v čase prenesie návštevníkov Múzea Tatranského národného parku (TANAP) v Tatranskej Lomnici výstava TRITRI. Ako uviedla Martina Petránová zo Správy TANAP-u, prostredníctvom unikátnych fotografií doplnených o texty a trojrozmerné exponáty odprezentujú, ako vidia Tatry geológovia.



Výstavu pripravilo prírodovedné múzeum spoločne s Katedrou geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Záujemcovia ju okrem hlavného mesta mohli vidieť aj v Banskej Bystrici, Liptovskom Mikuláši či Spišskej Novej Vsi, teraz je súčasťou múzea vo Vysokých Tatrách. Jej ambíciou výstavy je podľa Petránovej priblížiť bohatú geologickú históriu a rôznorodosť reliéfu Tatier. Návštevníci sa okrem iného dozvedia, ako sa rôzne obdobia podpísali pod aktuálnu podobu slovenských veľhôr. Ich vývoj od prvohôr až po súčasnosť dokresľujú trojrozmerné exponáty, medzi ktorými je napríklad lebka jaskynného medveďa zo Západných Tatier, odliatok stôp dinosaura z Tichej doliny či amonit z Javorovej doliny, ktorý je rukolapným dôkazom, že toto územie bolo kedysi zaliate morom.



"Geológia je v porovnaní so zoológiou či botanikou vo všeobecnosti menej prezentovanou témou, preto nás teší, že naši návštevníci majú možnosť pozrieť sa na Tatry aj očami geológov. Dúfame, že ich výstava zaujme a vďaka nej si rozšíria svoje poznatky o najmenších veľhorách sveta," dodáva Gabriela Chovancová, poverená vedením odboru vedy a výskumu Správy TANAP-u.



Geológ a riaditeľ Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied Ján Madarás počas otvorenia výstavy upozornil, že Tatry sú otvorenou učebnicou geológie. Vedcom totiž umožňujú poznávať priamo na mieste rez zemskou kôrou v hrúbke dvoch kilometrov, čo nikde inde v karpatskom pohorí nie je. "Ak k tomu pridáme ešte ďalšie súbory hornín v bezprostrednom okolí, tak získame informácie o zložení takmer piatich kilometrov karpatskej kôry. Vďaka ľadovcom, ktoré nám odhalili atraktívne pohľady do vnútra pohoria, sú Tatry aj prírodným laboratóriom štúdia geomorfológie, povrchových foriem reliéfu, ale aj doteraz nie úplne známych podzemných foriem v podobe najhlbších karpatských jaskýň," objasnil. Výstava je sprístupnená až do konca apríla budúceho roka.