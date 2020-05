Ulice vyľudnenej Bratislavy a Prahy priblíži výstava Mestá bez nás

Bratislava 11. mája (TASR) - Mestá bez nás je názov vonkajšej výstavy veľkoformátových dokumentárnych fotografií, ktorú sprístupnia od 13. mája do 10. júna na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Podujatie predstaví výber z prác fotografov Karla Cudlína a Petra Korčeka z posledných týždňov. TASR o tom informovala Petra Darovcová z Českého centra Bratislava, ktoré výstavu pripravilo spoločne s radnicou Starého Mesta a českou ambasádou.



Panely s fotografiami budú umiestnené medzi stromami oproti budove ambasády. Čiernobiele fotky českého fotografa Cudlína zachytávajú pražské námestia a zákutia, farebné snímky slovenského autora Korčeka zasa ulice vyľudnenej Bratislavy.



"Výstavu sme spoločne s fotografmi pripravovali v čase, keď bolo centrum Bratislavy úplne prázdne. Fotografie už inštalujeme v dňoch, keď sa obyvatelia Bratislavy na Hviezdoslavovo námestie vracajú. Cesty medzi Bratislavou a Prahou dočasne možné nie sú, ale o to väčší význam má symbolické prepojenie oboch metropol prostredníctvom objektívov renomovaných fotografov," uviedla Vilma Anýžová, riaditeľka Českého centra Bratislava.



Myšlienka česko-slovenskej výstavy fotografií Prahy a Bratislavy v neľahkých časoch pandémie oslovila veľvyslanca Českej republiky na Slovensku Tomáša Tuhého. "Oba naše národy prepojené spoločnou minulosťou sú dnes rovnako zasiahnuté touto novou situáciou. Vnímam ako dôležité vzájomne túto situáciu zdieľať a uvedomiť si, že napriek nemožnosti slobodne prekračovať hranice sme si stále oporou," dodal k podujatiu.



Karel Cudlín (1960) je český fotograf a pedagóg. Absolvent pražskej FAMU sa do povedomia verejnosti dostal ako jeden z osobných fotografov prezidenta Václava Havla. V svojich cykloch dokumentoval odsun sovietskych vojsk, Ukrajinu, Rómov, povstanie vo valdickej väznici. Venuje sa utečeneckej téme aj politickým konfliktom v Izraeli. Získal viacero ocenení v súťaži Czech Press Photo. Pravidelne vystavuje a jeho fotografie sú v galerijných zbierkach po celom svete.



Peter Korček (1980) sa vo svojej voľnej tvorbe venuje najmä dokumentárnej fotografii. Zameriava sa prevažne na skúmanie vzťahov mestského človeka a prostredia, ktoré ho obklopuje a svojou činnosťou aj formuje. Ťažiskom tvorby je meniaca sa krajina mesta, zasiahnutá rozsiahlymi urbanistickými aktivitami človeka. Pôsobil vyše 12 rokov ako fotoreportér v rôznych slovenských redakciách. Venuje sa aj komerčnej fotografii a fotografuje aj pre charitatívne organizácie.