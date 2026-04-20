Výstava unikátnej zbierky nádob v Banskej Bystrici potrvá rok
Návštevníci ju uvidia v priestoroch Thurzo-Fugger zážitkovej expozície počas medzinárodnej výstavy Červené zlato - zrodené z vody a ohňa.
Autor TASR
Banská Bystrica 20. apríla (TASR) - Po medených platniach sa domov, do Banskej Bystrice, vracia aj takzvané červené zlato, a teda jedinečná európska zbierka špaňodolinských nádob. Návštevníci ju uvidia v priestoroch Thurzo-Fugger zážitkovej expozície počas medzinárodnej výstavy Červené zlato - zrodené z vody a ohňa, ktorú sprístupnia 23. apríla a potrvá do 15. mája budúceho roka. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.
Výstava približuje fascinujúci príbeh medi, „červeného“ zlata, ktoré po stáročia formovalo hospodárstvo, remeslá i kultúru stredného Slovenska. Návštevníci uvidia unikátne špaňodolinské poháre, misky, kanvice či tabatierky, ale aj dva nové handštajny, vytvorené špeciálne pre túto výstavu, ktoré spájajú tradičné remeslo s modernými technológiami.
„Mestu Banská Bystrica sa podarilo v spolupráci s domácimi i so zahraničnými partnermi pripraviť výnimočnú výstavu, ktorá ponúka jedinečný pohľad na históriu baníctva, metalurgie a umeleckého zlatníctva v našom regióne. Ide o návrat vzácnych diel na miesto, kde vznikli, a zároveň o pripomenutie významu nášho mesta v európskom kontexte. Určite sa oplatí vidieť a obdivovať krásu, precíznosť a majstrovstvo bystrických zlatníkov, ktorí ich vytvorili,“ zdôraznil primátor Ján Nosko.
Samospráva pri tejto príležitosti pripravila pre žiakov základných škôl a verejnosť zážitkové aktivity. V priestore medzi Barbakánom a kostolom Nanebovzatia Panny Márie priblížia históriu baníctva, význam medi a príbeh medeného mesta. Žiaci budú môcť na jednotlivých stanovištiach plniť úlohy, objavovať minerály, skúšať si remeslá, cestovať po obchodných trasách či spoznávať jazykovú a kultúrnu rozmanitosť regiónu.
„Tieto predmety nie sú len umeleckými dielami, ale svedectvom technologickej vyspelosti a tvorivosti našich predkov. Ich návrat do Banskej Bystrice má silný symbolický rozmer. Výstava v Thurzo-Fugger zážitkovej expozícii ukazuje, ako historické a kultúrne dedičstvo prepája regióny i krajiny, a zároveň pripomína, že aj bežný materiál ako meď môže pod rukami zručného remeselníka nadobudnúť trvalú umeleckú hodnotu,“ pripomenula Antónia Jurečková z oddelenia medzinárodných vzťahov a zahraničného obchodu magistrátu.
Ako doplnila kurátorka výstavy Marta Mlíchová, červené zlato bolo zrodené vo vodách Španej Doliny a v ohni zlatníckych dielní Banskej Bystrice.
„Prostredníctvom tejto výstavy chceme vzdať hold zručnosti našich predkov a zároveň ukázať, že tradičné remeslá môžu inšpirovať i dnešnú generáciu,“ dodala Mlíchová.
