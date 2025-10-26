< sekcia Regióny
Výstava Úsmev prosím v Topoľčanoch predstavuje históriu fotografovania
Autor TASR
Topoľčany 26. októbra (TASR) - Histórii fotografovania a atmosfére starých fotoateliérov je venovaná výstava Úsmev prosím. V Tribečskom múzeu v Topoľčanoch ju sprístupnili koncom septembra a potrvá do 19. novembra.
Ako uviedli organizátori, v Topoľčanoch pôsobilo v medzivojnovom období počas prvej Československej republiky viacero fotoateliérov. „Výstava predstavuje ich históriu a tvorbu na originálnych fotografiách. Doplnená je starými fotoaparátmi zo súkromných zbierok. Prezentované sú aj historické fotografie uličiek Topoľčian,“ doplnilo Tribečské múzeum.
