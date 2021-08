Výstava v B. Bystrici ukazuje snahu o zmiernenie dopadov zmeny klímy

Banská Bystrica 20. augusta (TASR) – Mesto pod Urpínom v súčasnosti realizuje a pripravuje viacero projektov, ktorých cieľom je revitalizácia verejných priestorov a budovanie prvkov zelenej a modrej infraštruktúry. Obyvateľom sa ich snaží sprístupniť aj výstavou na magistráte, ktorú vytvorila Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) v Banskej Bystrici. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková. Výstava je sprístupnená do 17. septembra.



„Zelená a modrá infraštruktúra zvyšuje vlhkosť ovzdušia, poskytuje tieň, znižuje hluk, prašnosť a výkyvy teplôt, podporuje regeneráciu organizmu, prispieva k vzdelávaniu, zlepšuje životné prostredie a podmienky pre adaptáciu na zmenu klímy či pre rekreáciu. Je to obzvlášť dôležité v mestskom prostredí, v ktorom na Slovensku žije viac ako 53 percent obyvateľov,“ priblížila autorka výstavy Ľubica Midriaková Zaušková zo SAŽP.



Výstava sa koná v rámci podpory projektu Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica, v ktorom samospráva uspela v závere vlaňajšieho roka a získala grant vo výške 1,4 milióna eur.



„Zo získaných financií plánujeme, okrem iného, rekonštruovať Materskú školu Šalgotarjánska, upraviť areál zatienením detského ihriska, použiť priepustné povrchy či vytvoriť dažďovú záhradu. Ďalej vytvorenie ovocnej a dažďovej záhrady v areáli Základnej školy na Spojovej ulici. V súčasnosti venujeme pozornosť i príprave projektov zelených oáz, ktoré zahŕňajú revitalizáciu siedmich vytypovaných lokalít so zameraním práve na zelenú a modrú infraštruktúru,“ konštatoval primátor Ján Nosko.



„Potrebujeme urýchlene plánovať a vykonávať opatrenia na zmiernenie dopadov a na prispôsobovanie sa zmene klímy aj v Banskej Bystrici. Rovnako sa však ukazuje, že každý z nás musí začať s vlastnými drobnými každodennými skutkami. Tak, ako vychovávame deti, ak od nich chceme, aby sa správne chovali, musíme im byť dobrým príkladom. Deti a príroda nám naše zlyhania vrátia,“ doplnil druhý zástupca primátora Milan Lichý.