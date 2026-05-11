< sekcia Regióny
Výstava v Baníckom múzeu pripomenie 250.výročie Rožňavského biskupstva
Výstava pripomenie kľúčové momenty, osobnosti a udalosti, ktoré formovali mesto po duchovnej, kultúrnej a hospodárskej stránke.
Autor TASR
Rožňava 11. mája (TASR) - V Baníckom múzeu v Rožňave uvedú pri príležitosti 250. výročia založenia Rožňavského biskupstva výstavu približujúcu spoločnú históriu mesta a biskupstva. Súčasťou výstavy budú aj vzácne tlače z biskupskej a kapitulskej knižnice. TASR o tom informovala manažérka PR a marketingu múzea Erika Hermélyi Gecelovská.
Výstava v Baníckom múzeu má za cieľ priblížiť návštevníkom historický vývoj Rožňavy a Rožňavského biskupstva, ktoré bolo založené v roku 1776. Výstava pripomenie kľúčové momenty, osobnosti a udalosti, ktoré formovali mesto po duchovnej, kultúrnej a hospodárskej stránke.
„Návštevníkom ponúkne pestrý výber historických materiálov a artefaktov dokumentujúcich spoločnú minulosť mesta a biskupstva. Predstavené budú významné písomnosti, osobné predmety biskupov, ako aj vzácne tlače z biskupskej a kapitulskej knižnice,“ priblížila autorka výstavy Silvia Lörinčíková s tým, že výstava zároveň približuje širšie súvislosti cirkevnej histórie regiónu.
Vernisáž výstavy s názvom „250 rokov spoločnej minulosti mesta a biskupstva“ sa v priestoroch galérie Baníckeho múzea uskutoční vo štvrtok (14. 5.) o 16.00 h. Pre verejnosť bude výstava prístupná do 3. júna.
Výstava v Baníckom múzeu má za cieľ priblížiť návštevníkom historický vývoj Rožňavy a Rožňavského biskupstva, ktoré bolo založené v roku 1776. Výstava pripomenie kľúčové momenty, osobnosti a udalosti, ktoré formovali mesto po duchovnej, kultúrnej a hospodárskej stránke.
„Návštevníkom ponúkne pestrý výber historických materiálov a artefaktov dokumentujúcich spoločnú minulosť mesta a biskupstva. Predstavené budú významné písomnosti, osobné predmety biskupov, ako aj vzácne tlače z biskupskej a kapitulskej knižnice,“ priblížila autorka výstavy Silvia Lörinčíková s tým, že výstava zároveň približuje širšie súvislosti cirkevnej histórie regiónu.
Vernisáž výstavy s názvom „250 rokov spoločnej minulosti mesta a biskupstva“ sa v priestoroch galérie Baníckeho múzea uskutoční vo štvrtok (14. 5.) o 16.00 h. Pre verejnosť bude výstava prístupná do 3. júna.