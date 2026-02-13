< sekcia Regióny
Výstava v Bibiane predstavuje výnimočné diela umelca M. Kiráľa
Autor TASR
Bratislava 13. februára (TASR) - Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti otvorila vo štvrtok (12. 2.) výstavu Michal Kiráľ - Môj malý svet. V priestoroch Galérie Dušana Rolla predstavuje výber z bohatej tvorby vojvodinského výtvarníka slovenskej národnosti Michala Kiráľa, maliara, grafika, ilustrátora a pedagóga, ktorý sa významne zapísal do výtvarného života dolnozemských Slovákov.
Kiráľ veľkú časť svojho umeleckého úsilia venoval deťom. Stal sa kráľom pestrých detských ilustrácií. Súčasne sa prejavil ako výnimočný talent aj v oblasti grafiky a právom si zaslúži byť zaradený do zlatého fondu slovenskej kultúry. Výstava tak predstavuje autora, ktorého tvorba napriek výraznému talentu a dôležitému pôsobeniu na umeleckej scéne Vojvodiny bola v slovenskom kultúrnom prostredí menej známa.
Kiráľove diela vznikali v zložitých spoločenských a historických podmienkach 80. a 90. rokov 20. storočia. „To sa premieta do ich osobnej výpovede, vysokej profesionality a nadčasového umeleckého jazyka, ktorý oslovuje aj súčasného diváka,“ poznamenáva k prezentovaným dielam Ľubomír Ferko, autor scenára priestorového riešenia výstavy.
Na vernisáži sa zúčastnila aj umelcova manželka Mária Kneževič-Kiráľová. „Na jednej z Michalových kresieb som na zadnej strane našla odkaz: Nech zostane stopa. Zdá sa, že toto jeho želanie sa napĺňa ešte dôslednejšie, než by si on sám dokázal predstaviť,“ uviedla v príhovore. Výstava vznikla pri príležitosti nedožitého okrúhleho jubilea autora. Ako ďalej uvádza Bibiana, jej cieľom je splatiť dlh voči výnimočnému umelcovi a zradiť jeho tvorbu do širšieho kontextu slovenského výtvarného umenia.
Michal Kiráľ sa narodil 21. februára 1955 v Báčskom Petrovci. Stredné umelecké vzdelanie nadobudol na Strednej umeleckej škole Bogdana Šuputa v Novom Sade a vysoké na Fakulte úžitkových umení v Belehrade, kde v roku 1979 vyštudoval knižnú a voľnú grafiku. Pracoval ako výtvarný pedagóg na petrovskom gymnáziu (1979 - 1981) a v tom období bol aj jedným zo zakladateľov galérie Blatno v Báčskom Petrovci. Vyučoval aj na Fakulte úžitkovej grafiky Akadémie umení v Belehrade. „Ohromné množstvo práce na poli kultúry a umenia vykonával na pozadí komplikovanej ekonomickej a politickej situácie v rozpadávajúcej sa Juhoslávii 80. a 90. rokov. Jeho sľubný tvorivý vzlet prerušila ťažká choroba a následne predčasná smrť v roku 1995,“ dodáva Ferko.
Výstava potrvá do 26. apríla. Z Bratislavy sa presunie aj do ďalších miest na Slovensku.
Výstava potrvá do 26. apríla. Z Bratislavy sa presunie aj do ďalších miest na Slovensku.