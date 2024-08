Výstava v Bojniciach prezentuje sokoliarov Aquila s dravcami

Na snímke veľkorozmerné portréty sokoliarov Aquila so svojimi dravcami a sovami počas výstavy na hradnom múre oproti zámku v Bojniciach v utorok 6. augusta 2024. Foto: TASR - Alexandra Moštková

Bojnice 6. augusta (TASR) - Veľkorozmerné portréty sokoliarov Aquila so svojimi dravcami a sovami ponúka výstava na hradnom múre oproti zámku v Bojniciach. Fotografie od Andrey Zerola si tam verejnosť môže pozrieť do konca októbra.Zerola pre TASR uviedla, že výber z fotografií je súčasťou dlhodobého projektu Sokoliari, ktorých portréty fotí už druhý rok.spomenula fotografka.Prostredníctvom portrétov chcela Zerola podľa svojich slov zachytiť a priblížiť vzťah sokoliarov k ich dravcom a sovám.ozrejmila.Podnetom na vytvorenie projektu bol podľa fotografky i fakt, že sokoliarstvo bolo v roku 2021 zapísané do svetového zoznamu UNESCO ako nehmotné kultúrne dedičstvo.doplnila Zerola.S projektom Sokoliari bojnická fotografka ďalej pokračuje, rozmýšľa podľa svojich slov aj o knihe, výstavu by chcela prezentovať i v iných exteriéroch, na iných zámkoch či v kaštieľoch.