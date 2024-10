Výstava v Budatínskom hrade priblíži dejiny textilnej výroby v Žiline

Žilina 20. októbra (TASR) - Dejinám textilnej výroby v Žiline a okolí je venovaná nová výstava v Budatínskom hrade. Verejnosti sprístupňuje viac ako 50 predmetov dokumentujúcich dlhú tradíciu remeselného a neskôr priemyselného spracovania vlny a výrobu odevov a kobercov. TASR o tom informovala hovorkyňa Považského múzea v Žiline Magdaléna Lacková.



Od konca 19. storočia bola v Žiline moderná továreň na spracovanie vlny. "Súkenná továreň, dnes známa ako Slovena, priniesla v roku 1891 do Žiliny v tej dobe najmodernejší spôsob spracovania vlny v celom Uhorsku. Jej tovar si našiel odberateľov nielen doma, ale aj v zahraničí. V období Rakúsko-Uhorska napríklad dodávala poťahové látky do vagónov prvej triedy Uhorskej kráľovskej štátnej železnice," priblížila historička a kurátorka výstavy Zuzana Kudzbelová.



V 20. storočí začalo v Žiline pôsobiť niekoľko odevných podnikov, ako napríklad Prvá slovenská továreň odevov Rolný či Modex. Ten vznikol v roku 1950 znárodnením krajčírskych živnostníkov zo Žiliny a jej okolia a snažil sa uspokojiť dopyt po nekonfekčnom oblečení. "Podnik sa najskôr volal Vkus a pozostával z niekoľkých dielní, napríklad v roku 1961 ich bolo 16 a pôsobilo v nich 318 ľudí, prevažne ženy. V roku 1967 sa premenoval na Modex. O tri roky neskôr mal 670 zamestnancov a v polovici 70. rokov aj učňovské stredisko s vyše 100 žiakmi," uviedla Kudzbelová.



Zo zbierkového fondu Považského múzea môžu návštevníci obdivovať cechové knihy žilinských súkenníkov z 18. storočia, sériu fotografií z výstavby súkennej továrne z 19. storočia alebo detské oblečenie značky Vkus zo 60. rokov 20. storočia. Medzi zaujímavé predmety určite patria aj pohľadnice zobrazujúce pobočku súkennej továrne v Čadci zo začiatku 20. storočia, ktoré zapožičal zberateľ Anton Laš. Vystavené exponáty dopĺňajú videozáznamy z archívu Slovenského filmového ústavu.



Výstava je verejnosti prístupná do 31. augusta 2025.