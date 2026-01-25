< sekcia Regióny
Výstava v Bystrici ukazuje budúcu podobu Medeného hámra
Budúci urbanisti, architekti a dizajnéri v závere uplynulého týždňa v Banskej Bystrici obhajovali pred odbornou verejnosťou svoje semestrálne práce.
Autor TASR
Banská Bystrica 25. januára (TASR) - Ako by v budúcnosti mohla vyzerať zrevitalizovaná technická pamiatka Medený hámor a jeho okolie v Banskej Bystrici, možno uvidieť na prízemí banskobystrickej historickej radnice, kde je do 29. januára sprístupnená výstava CUPRUM: Ruda v procese. Pozostáva z diel študentov Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity (FAD STU) v Bratislave.
Budúci urbanisti, architekti a dizajnéri v závere uplynulého týždňa v Banskej Bystrici obhajovali pred odbornou verejnosťou svoje semestrálne práce zamerané na revitalizáciu areálu a širšieho okolia Medeného hámra. Mali navrhnúť a vytvoriť atraktívny multifunkčný areál kultúrno-kreatívneho centra, ktorý bude môcť byť denne využívaný obyvateľmi Banskej Bystrice a návštevníkmi zo širokého okolia. Súčasťou zadania bolo aj riešenie širšieho urbanistického celku s prepojením verejných priestorov.
„Zadanie bolo veľmi široké, volali sme to cuprum, ako meď. Každý mal svojím spôsobom zadefinovať, čo ten priestor je a potom sme si to podelili na ateliéry. Napríklad urbanistický ateliér mal riešiť problém celej zóny, nielen objektu. V menšej architektonickej mierke sa niektorí študenti zamerali na obnovu hámra ako historickej pamiatky a jej náplne, ako do priestoru situovať galériu a podobne. Ďalšia téma bola otázka novostavieb,“ vysvetlil vedúci vertikálneho ateliéru Data[LAB] na FAD STU Martin Uhrík.
Medený hámor bol druhý najstarší veľkovýrobný podnik na území Slovenska, ktorý fungoval nepretržite 500 rokov. Niekoľko objektov sa zachovalo, z iných zostali len torzá. Niektoré z nich mesto nadobudlo v roku 2021 do svojho vlastníctva aj s prislúchajúcimi pozemkami a podniká kroky na ich záchranu.
„Študentské uvažovanie vie priniesť odvážne vízie bez zaťažovania sa limitujúcimi faktormi. A práve to hámor teraz popri postupných záchranných krokoch potrebuje. Popracovať na silnej spoločnej vízii pre areál ako celok, s ktorou sa čo najviac stotožnia všetci vlastníci, partneri, súvisiace inštitúcie a verejnosť,“ zdôraznil vedúci pracovnej skupiny k Medenému hámru Juraj Havlík s tým, že aj toto je príležitosť, ako dostať tému záchrany Medeného hámra pred širšiu odbornú obec na Slovensku.
Budúci urbanisti, architekti a dizajnéri v závere uplynulého týždňa v Banskej Bystrici obhajovali pred odbornou verejnosťou svoje semestrálne práce zamerané na revitalizáciu areálu a širšieho okolia Medeného hámra. Mali navrhnúť a vytvoriť atraktívny multifunkčný areál kultúrno-kreatívneho centra, ktorý bude môcť byť denne využívaný obyvateľmi Banskej Bystrice a návštevníkmi zo širokého okolia. Súčasťou zadania bolo aj riešenie širšieho urbanistického celku s prepojením verejných priestorov.
„Zadanie bolo veľmi široké, volali sme to cuprum, ako meď. Každý mal svojím spôsobom zadefinovať, čo ten priestor je a potom sme si to podelili na ateliéry. Napríklad urbanistický ateliér mal riešiť problém celej zóny, nielen objektu. V menšej architektonickej mierke sa niektorí študenti zamerali na obnovu hámra ako historickej pamiatky a jej náplne, ako do priestoru situovať galériu a podobne. Ďalšia téma bola otázka novostavieb,“ vysvetlil vedúci vertikálneho ateliéru Data[LAB] na FAD STU Martin Uhrík.
Medený hámor bol druhý najstarší veľkovýrobný podnik na území Slovenska, ktorý fungoval nepretržite 500 rokov. Niekoľko objektov sa zachovalo, z iných zostali len torzá. Niektoré z nich mesto nadobudlo v roku 2021 do svojho vlastníctva aj s prislúchajúcimi pozemkami a podniká kroky na ich záchranu.
„Študentské uvažovanie vie priniesť odvážne vízie bez zaťažovania sa limitujúcimi faktormi. A práve to hámor teraz popri postupných záchranných krokoch potrebuje. Popracovať na silnej spoločnej vízii pre areál ako celok, s ktorou sa čo najviac stotožnia všetci vlastníci, partneri, súvisiace inštitúcie a verejnosť,“ zdôraznil vedúci pracovnej skupiny k Medenému hámru Juraj Havlík s tým, že aj toto je príležitosť, ako dostať tému záchrany Medeného hámra pred širšiu odbornú obec na Slovensku.