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Výstava v Bytči predstaví tradičný odev z horného a stredného Považia
Návštevníci sa dozvedia viac o vývoji tradičného odevu, jeho funkciách a použitých materiáloch.
Autor TASR
Bytča 18. júna (TASR) - Bohatstvo a rozmanitosť tradičného ľudového odevu našich predkov z vybraných obcí horného a stredného Považia prezentuje nová výstava v Sobášnom paláci v Bytči. Ako informovala kurátorka výstavy a etnologička Považského múzea v Žiline Adriana Bárdyová, výstavu s názvom Z truhlice či zo skrine, nosilo sa a či nie? slávnostne otvoria vo štvrtok a v rámci prehliadky Sobášneho paláca bude prístupná do polovice septembra.
Výstava ponúkne jedinečný pohľad na odevnú kultúru našich predkov prostredníctvom krojov a odevných súčastí zo zbierkového fondu Považského múzea, Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici a zo súkromných zbierok. „Zastúpených bude takmer dvadsať lokalít regiónu, pričom kompletné kroje pochádzajú prevažne z 20. storočia,“ uviedla Bárdyová.
Návštevníci sa dozvedia viac o vývoji tradičného odevu, jeho funkciách a použitých materiáloch. Výstava zároveň poukáže na zmeny, ktoré zasiahli tradičný odev v priebehu 20. storočia. „Odev považujeme za neverbálny jazyk svojej doby. Odrážal spoločenské postavenie, úlohu jednotlivca v komunite a prostredníctvom formy, materiálu, výzdoby či farebnosti vypovedal o etnickej, regionálnej a často aj konfesionálnej príslušnosti svojho nositeľa,“ dodala kurátorka výstavy.
Výstava ponúkne jedinečný pohľad na odevnú kultúru našich predkov prostredníctvom krojov a odevných súčastí zo zbierkového fondu Považského múzea, Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici a zo súkromných zbierok. „Zastúpených bude takmer dvadsať lokalít regiónu, pričom kompletné kroje pochádzajú prevažne z 20. storočia,“ uviedla Bárdyová.
Návštevníci sa dozvedia viac o vývoji tradičného odevu, jeho funkciách a použitých materiáloch. Výstava zároveň poukáže na zmeny, ktoré zasiahli tradičný odev v priebehu 20. storočia. „Odev považujeme za neverbálny jazyk svojej doby. Odrážal spoločenské postavenie, úlohu jednotlivca v komunite a prostredníctvom formy, materiálu, výzdoby či farebnosti vypovedal o etnickej, regionálnej a často aj konfesionálnej príslušnosti svojho nositeľa,“ dodala kurátorka výstavy.