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Výstava v Danubiane ukáže tvorbu G. Langevina a ďalších grafikov
Návštevníkom ukáže vrcholnú svetovú grafickú tvorbu, môžu spoznať rozmanité autorské prístupy umelcov z Európy, Severnej Ameriky, Ázie a Austrálie.
Autor TASR
Bratislava 26. júna (TASR) - Tvorbu významného kanadského grafika Guya Langevina, ktorý patrí k popredným svetovým predstaviteľom techniky mezzotinta, predstaví nová výstava v Danubiana Meulensteen Art Museum. „Jeho diela budú prezentované v dialógu s prácami renomovaných umelcov z rôznych krajín, čím vznikne reprezentatívny obraz súčasnej medzinárodnej grafickej tvorby,“ uviedla pre TASR Lenka Krčmárová z Danubiany k výstavnému projektu s názvom Guy Langevin a hostia, ktorého kurátorskú koncepciu pripravili Zora Petrášová a Chris Verheyen. Výstavu sprístupnia od 30. júna, verejnosť si ju môže pozrieť do 16. augusta.
Návštevníkom ukáže vrcholnú svetovú grafickú tvorbu, môžu spoznať rozmanité autorské prístupy umelcov z Európy, Severnej Ameriky, Ázie a Austrálie. Hosťami výstavy sú Nan Mulder (Nový Zéland), Erling Valtyrson (Nórsko), Caroline Koenders (Holandsko), Guntars Sietens (Lotyšsko), Nadejda Menier (Francúzsko), Aoife Layton (Írsko), Jumpei Mikami (Japonsko), Snežana Petrovič (Srbsko), Louise Heymans (Nemecko), Hadieh Jafari (Irán), Jayne Reid Jackson (USA), Art Werger (USA) a Cleo Wilkinson (Austrália).
Guy Langevin (1954) je quebecký umelec, špecializuje sa na grafiku, najmä litografiu a mezzotintu. Ako dlhoročný člen ateliérov Atelier Circulaire v Montreale a Engramme v Quebecu tvorí od 80. rokov citlivé diela zamerané na ľudskú postavu a introspekciu. „Langevinove práce sa vyznačujú technickým majstrovstvom a hĺbkou. Sústreďuje sa na ľudské telo, ticho, pamäť a plynutie času,“ približuje Danubiana umelca, ktorý sa zúčastnil na vyše 300 výstavách vo viac ako 30 krajinách a získal ceny na bienále grafiky v Poľsku, Číne, Taiwane či Japonsku.
Návštevníkom ukáže vrcholnú svetovú grafickú tvorbu, môžu spoznať rozmanité autorské prístupy umelcov z Európy, Severnej Ameriky, Ázie a Austrálie. Hosťami výstavy sú Nan Mulder (Nový Zéland), Erling Valtyrson (Nórsko), Caroline Koenders (Holandsko), Guntars Sietens (Lotyšsko), Nadejda Menier (Francúzsko), Aoife Layton (Írsko), Jumpei Mikami (Japonsko), Snežana Petrovič (Srbsko), Louise Heymans (Nemecko), Hadieh Jafari (Irán), Jayne Reid Jackson (USA), Art Werger (USA) a Cleo Wilkinson (Austrália).
Guy Langevin (1954) je quebecký umelec, špecializuje sa na grafiku, najmä litografiu a mezzotintu. Ako dlhoročný člen ateliérov Atelier Circulaire v Montreale a Engramme v Quebecu tvorí od 80. rokov citlivé diela zamerané na ľudskú postavu a introspekciu. „Langevinove práce sa vyznačujú technickým majstrovstvom a hĺbkou. Sústreďuje sa na ľudské telo, ticho, pamäť a plynutie času,“ približuje Danubiana umelca, ktorý sa zúčastnil na vyše 300 výstavách vo viac ako 30 krajinách a získal ceny na bienále grafiky v Poľsku, Číne, Taiwane či Japonsku.