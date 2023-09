Výstava v Prievidzi pripomenie stovky rokov od udelenia privilégií

Prievidza 4. septembra (TASR) - Prievidza získala privilégiá slobodného kráľovského mesta pred 640 rokmi. Výročie pripomína výstava v Dome kultúry v Prievidzi Naším verným mešťanom a hosťom..., ktorú si tam verejnosť môže pozrieť do 1. októbra. TASR o tom informovala referentka propagácie Kultúrneho a spoločenského strediska (KaSS) Nina Pekárová.



Kráľovná Mária z rodu Anjou udelila Prievidzi kráľovské mestské výsady päť dní pred začiatkom februára 1383. "Regálie kráľovnej Márie patrili k najvýznamnejším a najprínosnejším dokumentom pre mesto, ktoré ich udelením získalo vo všetkých oblastiach - administratívnej i hospodárskej a z nich vyplývajúcej kultúrnej," skonštatovala Pekárová.



Obsah listiny v desiatich bodoch určujúcich práva mesta a jeho povinnosti voči kráľovstvu výstavné podujatie prezentuje prostredníctvom historických predmetov zo zbierok Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi. "Prezentácia hrdo demonštruje, že si Prievidžania volili richtára, mestskú radu, farára, mali vlastné súdy, rozvíjali remeslá, konali jarmoky, vyberali mýto, dokonca dostali navždy do držby tri osady, pričom skutočne Malá a Veľká Lehôtka dodnes ostali súčasťou mesta," ozrejmilo Hornonitrianske múzeum.



Ochranu mešťanov zabezpečovalo míľové právo, ktoré chránilo remeselníkov pred konkurenciou vo výrobe i jarmočnom predaji, listina bola záštitou pred akýmkoľvek násilím, zásahmi do užívania majetku i do súdnych sporov. Historický prameň ilustruje aj povinnosti mesta, ktoré odovzdávalo do kráľovskej pokladnice 400 zlatých florénov. "Návštevníci sa môžu preniesť v čase a prejsť cestou, ktorá viedla Prievidzu k vstupu medzi najvýznamnejšie mestá, sledovať osud privilégií v nasledujúcich dobách až po ukončenie ich platnosti v roku 1770 kráľovnou Máriou Teréziou," dodalo múzeum.



Rok 2023 je rokom okrúhlych jubileí Prievidze, okrem udelenia kráľovských privilégií si pripomína i 910. výročie prvej písomnej zmienky.