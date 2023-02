Výstava v dome kultúry v Revúcej priblíži tvorbu Kláry Jarunkovej

Revúca 8. februára (TASR) - V Mestskom dome kultúry v Revúcej v stredu podvečer slávnostnou vernisážou otvárajú výstavu venovanú slovenskej autorke kníh pre deti a mládež Kláre Jarunkovej. Výstavu s názvom Naša a svetová Klára Jarunková pripravili pri príležitosti 100. výročia jej narodenia. Samospráva o tom informuje na webovej stránke projektu Prepni na Revúcu Mesta kultúry Revúca 2022.



"Výstava predstavuje návštevníkom osobnosť a literárne dielo našej najúspešnejšej autorky s výberom prekladov do rôznych jazykov, ako aj ilustrácie k jej knihám od známych slovenských umelcov. Výstavu dopĺňajú rodinné fotografie, diplomy a ocenenia tvorby Kláry Jarunkovej, ako aj jej osobné predmety také dôležité na písanie, a to napríklad nezabudnuteľné okuliare, zápisník a ceruzka," informovalo mesto.



Klára Jarunková sa narodila 28. apríla 1922 v Červenej Skale na Horehroní, v jej rodnom dome bola zriadená aj pamätná izba. Jarunková debutovala v roku 1960 knihou Hrdinský zápisník, za svoju kariéru napísala celkom 22 diel. Preložené boli do 32 jazykov v Európe i vo svete vrátane japončiny, faerčiny, kirgizštiny či tadžičtiny. Za mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenskej literatúry získala niekoľko ocenení, viacero cien získala aj v zahraničí. Jej romány Jediná a Brat mlčanlivého Vlka sa vďaka početným prekladom stali súčasťou zlatého fondu svetovej literatúry pre deti a mládež.



Výstava Naša a svetová Klára Jarunková je súčasťou projektu Mesto kultúry Revúca 2022 a pripravená bola v spolupráci s medzinárodným domom umenia pre deti Bibiana. V Mestskom dome kultúry v Revúcej bude výstava pre verejnosť prístupná do 3. marca každý deň od 8.00 do 19.00 h.