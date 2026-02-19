< sekcia Regióny
Výstava v Galérii Jabloň v Prievidzi predstaví tvorbu D. Krčmárikovej
Diela autorky vychádzajú z prchavých momentov na túrach a prechádzkach, zachytených formou skice alebo fotografie a v ateliéri sa pôvodný vizuál mení na farebnú kompozíciu.
Autor TASR
Prievidza 19. februára (TASR) - Kultúrne a kreatívne centrum Galéria Jabloň v Prievidzi hostí autorskú výstavu slovenskej výtvarníčky Daše Krčmárikovej. Expozícia s názvom Cestou, necestou ponúka návštevníkom pohľad na krajinu, ktorá nie je len geografickým miestom, ale predovšetkým vnútorným zážitkom a spomienkou. Návštevníci si ju môžu pozrieť do 27. marca. TASR o tom informovala marketingová manažérka Galérie Jabloň Petra Gordíková.
„Hovorí sa, že najkratšia cesta k cieľu je priama čiara. Krčmáriková však svojou tvorbou dokazuje, že tie najzaujímavejšie objavy sa dejú práve na obchádzkach. Jej umelecké smerovanie formovalo štúdium v Banskej Bystrici aj dlhoročný pobyt v pulzujúcom Ríme. Tieto skúsenosti autorka pretavila do jedinečného rukopisu, ktorý teraz predstavuje divákom v Prievidzi,“ načrtla Gordíková.
Diela autorky podľa nej vychádzajú z prchavých momentov na túrach a prechádzkach, zachytených formou skice alebo fotografie a v ateliéri sa pôvodný vizuál mení na farebnú kompozíciu. „Výtvarníčka často pracuje s čiernobielym základom, do ktorého vkladá výrazné farebné detaily vychádzajúce z jej subjektívnych spomienok,“ dodala.
Krčmáriková je slovenská výtvarníčka, ktorej tvorbu ovplyvnilo pôsobenie v zahraničí aj hlboký vzťah k prírode. Vo svojich prácach sa sústredí na interpretáciu krajiny a hľadanie rovnováhy medzi vonkajším svetom a vnútorným prežívaním.
