Výstava v galérii RegionArt odhalí tajomstvá tropického hmyzu

Prievidza 20. októbra (TASR) - Tajomstvá hmyzu z trópov zo zbierky súkromného cestovateľa z Prievidze ponúkne výstava Tropický hmyz, ktorú pripravilo Regionálne kultúrne centrum (RKC) v Prievidzi. Rôzne druhy preparovaného i živého hmyzu si budú môcť návštevníci pozrieť v galérii RegionArt od 29. októbra do 4. decembra. Informovala o tom Jana Hvojniková z RKC v Prievidzi.



"Zberateľ a cestovateľ Michal Zachar z Prievidze pozýva návštevníkov nahliadnuť do svojej súkromnej zbierky exotického hmyzu, ktorú zhromažďoval niekoľko rokov. Pokochajú sa pohľadom na denné a nočné motýle z celého sveta, vystavovateľ im predstaví aj zaujímavú zbierku chrobákov, ktoré si doviezol z expedícií po krajinách Afriky, Ázie a Južnej Ameriky," načrtla Hvojniková.



Ide podľa nej o mimoriadne zaujímavú výstavu, ktorej súčasťou budú aj živé šváby, pavúky - vtáčkare a pakobylky chované v teráriách. "Svet hmyzu je najrozsiahlejším živočíšstvom na svete. Odhaduje sa, že na všetkých kontinentoch ho žije okolo tri a pol milióna druhov. Dá sa tak povedať, že každý tretí živočích na zemeguli je chrobák," ozrejmila Hvojniková.



Galéria RegionArt je aj za prísnych protipandemických opatrení naďalej otvorená pre verejnosť. "Niektoré podujatia sme, žiaľ, museli zrušiť alebo presunúť, návštevu galérie si však aj naďalej vedia návštevníci vychutnať v bezpečí a pohodlí. Veríme, že návštevou u nás si oddýchnu a podporia kultúru, ktorá to v týchto časoch naozaj potrebuje," dodala Hvojniková.