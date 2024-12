V Galérii Regionart predstavujú tvorbu hornonitrianskych umelcov

Prievidza 3. decembra (TASR) - Diela hornonitrianskych umelcov Vandy Mesiarikovej, Olega Cipova a Filipa Kotiana so zvukovou inštaláciou od Morgiena ponúka nová výstava Divokí, ktorí bežia s tebou v Galérii Regionart pri Regionálnom kultúrnom centre (RKC) v Prievidzi. Expozíciu si tam návštevníci môžu pozrieť do 30. januára budúceho roka. Informovalo o tom RKC.



"V priestore visí desať plachiet. Volajme ich tak. Nepredierame sa cez rám, sme rovno v obraze a okrem toho, že sa do nich možno zabaliť, možno v nich plávať, lietať aj spať. Najjednoduchšie je sa na ne dívať. Jedinou stratégiou pri ich vzniku bolo tvorenie," priblížilo RKC.



Mesiariková žije v Prievidzi. Fotografka vo svojich projektoch prepája fotografiu s ďalšími médiami. Bola lektorkou na Akadémii kreatívnej fotografie v Bratislave a je držiteľkou ocenenia Slovak Press Photo za súbory Sídlisko s výhľadom a Nočné mapy.



Cipov žije v Bojniciach, jeho obrazy sú formálne čisté, emocionálne záhadné, príbehové. Okrem sýtych farieb má rád bizarné výjavy, podivuhodné postavy a figúrky. Je pedagógom v Základnej umeleckej škole L. Stančeka v Prievidzi.



Kotian je z Novák a jeho tvorba je odrazom vlastných emocionálnych presahov, typická divoko vybuchujúcou čiernou lineárnou spleťou. Východiská autora sa nachádzajú v streetarte. Jeho práce boli súčasťou viacerých regionálnych výstav, je laureátom postupových súťaží.



Morgien je z Prievidze. Študuje na Inštitúte tvorivej fotografie v Opave, okrem toho pracuje a tvorí hudbu. Svoju hudobnú produkciu prepája s dielami iných umelcov iných odvetví.