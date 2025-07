Výstava v galérii Regionart v Prievidzi predstavuje tvorbu Petry Toth

Prievidza 2. júla (TASR) - Limitované šperky z tvorby šperkárky a dizajnérky Petry Toth i fotografie krojov z 25 regiónov Slovenska predstavuje aktuálna výstava v galérii Regionart pri Regionálnom kultúrnom centre (RKC) v Prievidzi. Expozíciu Vyšperkovaná cesta Slovenskom si tam návštevníci môžu pozrieť od stredy do 30. júla. TASR o tom informovalo RKC v Prievidzi.



„Slovenská šperkárka a dizajnérka Toth vo svojej tvorbe využíva vzory vyšívané na tradičnom odeve slovanských žien. Snaží sa začleniť našu históriu do dnešnej doby. Vo svojej tvorbe používa pôvodné slovanské ornamenty a pretvára ich do sofistikovanej súčasnej formy,“ uviedlo RKC.



Šperky Toth podľa neho vyrába v jedinečných sériách. „Jednou z nich je kolekcia inšpirovaná tradičným odevom z okolia Nitrianskeho Pravna - pravnianskej doliny. Vznikla v spolupráci s lokálnym súkromným zberateľom tradičného odevu Andrejom Richterom a so Spolkom karpatských Nemcov v Nitrianskom Pravne,“ dodalo.