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Výstava v Galérii Regionart v Prievidzi prezentuje tvorbu H. Galbavej
Výtvarníčka sa vo svojej tvorbe venuje monumentálnejším aj komorným dielam, popri krajinomaľbách a zátišiach vytvára aj abstraktné kompozície a maľby na hodváb, ktoré vníma ako formu arteterapie.
Autor TASR
Prievidza 14. júla (TASR) - Nová výstava v Galérii Regionart pri Regionálnom kultúrnom centre (RKC) v Prievidzi prezentuje tvorbu Heleny Galbavej. Diela výtvarníčky si tam návštevníci budú môcť pozrieť do 23. júla. TASR o tom informovalo RKC v Prievidzi.
„Tvorba Galbavej je úzko spätá s krásou prírody malebného Liptova, odkiaľ pochádza, a ktorá sa stala jej trvalým zdrojom inšpirácie,“ načrtlo RKC.
Ťažiskom umeleckého prejavu autorky je podľa neho krajinomaľba a maľba zátiší, v ktorých vychádza z prirodzenej krásy zobrazovaných motívov. „Citlivo zachytáva premeny prírody a prostredníctvom farby, svetla a kompozície hľadá prepojenia medzi realitou a vlastným vnútorným prežívaním,“ priblížilo.
Výtvarníčka sa vo svojej tvorbe venuje monumentálnejším aj komorným dielam, popri krajinomaľbách a zátišiach vytvára aj abstraktné kompozície a maľby na hodváb, ktoré vníma ako formu arteterapie. Aj v týchto prácach čerpá z prírodných motívov.
„Osobitnú skupinu diel Galbavej tvoria obrazy vytvárané špachtľou. Tieto práce zaujmú výraznou štruktúrou, energickým výtvarným gestom a kompaktným maliarskym prejavom, ktorý umocňuje ich emotívnu silu,“ dodalo RKC.
„Tvorba Galbavej je úzko spätá s krásou prírody malebného Liptova, odkiaľ pochádza, a ktorá sa stala jej trvalým zdrojom inšpirácie,“ načrtlo RKC.
Ťažiskom umeleckého prejavu autorky je podľa neho krajinomaľba a maľba zátiší, v ktorých vychádza z prirodzenej krásy zobrazovaných motívov. „Citlivo zachytáva premeny prírody a prostredníctvom farby, svetla a kompozície hľadá prepojenia medzi realitou a vlastným vnútorným prežívaním,“ priblížilo.
Výtvarníčka sa vo svojej tvorbe venuje monumentálnejším aj komorným dielam, popri krajinomaľbách a zátišiach vytvára aj abstraktné kompozície a maľby na hodváb, ktoré vníma ako formu arteterapie. Aj v týchto prácach čerpá z prírodných motívov.
„Osobitnú skupinu diel Galbavej tvoria obrazy vytvárané špachtľou. Tieto práce zaujmú výraznou štruktúrou, energickým výtvarným gestom a kompaktným maliarskym prejavom, ktorý umocňuje ich emotívnu silu,“ dodalo RKC.