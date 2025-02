Múzeum v R. Sobote predstaví druhy sov hniezdiacich na Slovensku

Rimavská Sobota 7. februára (TASR) - V Gemersko-malohontskom múzeu (GMM) v Rimavskej Sobote uvedú výstavu s názvom V moci noci venovanú chráneným druhom sov hniezdiacich na Slovensku. Výstava návštevníkom predstaví zaujímavosti zo života sov, poukazuje však aj na potrebu ich ochrany. TASR o tom informovala PR manažérka múzea Szilvia Tóth.



"Sovy často vnímame ako záhadnú a zároveň fascinujúcu skupinu vtákov. Považujeme ich za dravcov, ktorí sú aktívni najmä počas noci a za súmraku. Obdivujeme ich výborný zrak či neuveriteľne tichý let. Fascinujú nás nielen spôsobom života a výzorom, ale rovnako často až strašidelnými zvukmi," uviedla biologička GMM Monika Gálffyová.



Výstava V moci noci má návštevníkom priblížiť sovu ako vysoko adaptabilného živočícha, ktorý je schopný žiť vo veľmi rôznorodých podmienkach okolitého prostredia. Prezentuje tiež zaujímavosti o živote sov, hniezdení, potrave či typických znakoch jednotlivých druhov. Výstava má tiež poukázať na potrebu ochrany sov zo strany človeka, ktorý je pre ne najväčšou priamou či nepriamou hrozbou.



"Cieľom výstavy je priniesť širokej verejnosti a deťom viac poznatkov o tom, aké druhy sov žijú okolo nás, kde žijú, ako ich môžeme nájsť a počuť. Chceme priniesť trochu prirodzeného prostredia sov z miesta, kde žijú, do mesta, do múzea a predstaviť ich reálny výzor, sfarbenie a veľkosť pomocou exponátov," uviedol autor výstavy Miroslav Dravecký.



Výstavu V moci noci pripravilo Východoslovenské múzeum v Košiciach v spolupráci s Ochranou dravcov na Slovensku. Vernisáž výstavy v priestoroch GMM v Rimavskej Sobote sa uskutoční vo štvrtok (13. 2.) popoludní, návštevníci si ju budú môcť prezrieť do 30. apríla.