Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 7. november 2025Meniny má René
< sekcia Regióny

Výstava v Handlovej približuje osudy pamätníkov vojny a totality

.
Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Na výstave nájdu obyvatelia a návštevníci mesta aj príbeh nedávno zosnulého Františka Vaczulu.

Autor TASR
Handlová 7. novembra (TASR) - Panelová výstava Sloboda nie je happy end na Námestí baníkov v Handlovej približuje 15 príbehov pamätníkov a pamätníčok, ktorí zažili vojnu aj komunistickú diktatúru alebo o nej rozprávajú prostredníctvom osudov svojich blízkych. Dom kultúry a knižnica mesta Handlová ju tam sprístupnili do konca novembra. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.

„Príbehy pamätníkov pripomínajú, že koniec vojny neznamenal koniec boja za slobodu. No práve vtedy sa začala dlhá cesta, ktorá viedla až k Nežnej revolúcii,“ uviedla Paulínyová.

Exteriérová výstava podľa nej približuje osudy ľudí, ktorí prežili druhú svetovú vojnu aj roky totality počas komunistického režimu. „Nie všetci sa po roku 1945 dočkali mieru - mnohí čelili ďalšej vlne neslobody, propagandy a prenasledovania. Príbehy pamätníkov a pamätníčok odhaľujú, ako krehká môže byť sloboda a akú silu si vyžaduje jej opätovné nadobudnutie,“ ozrejmila.

Na výstave nájdu obyvatelia a návštevníci mesta aj príbeh nedávno zosnulého Františka Vaczulu. „Počas druhej svetovej vojny zažil ako dieťa nemeckú okupáciu a vyčíňanie gardistov v uliciach Bratislavy. Po vojne jeho rodinu presídlili na Moravu. V čase tzv. reslovakizácie sa mohli vrátiť naspäť, ale odmietli, za čo bol Františkov otec potrestaný. Sklamaný pamätník sa neskôr pokúsil o útek za hranice. Bol však neúspešný, odsúdili ho ako protištátneho živla a zaradili do pomocného technického práporu, kde slúžil 31 mesiacov,“ priblížila hovorkyňa mesta.
.

Neprehliadnite

Ochrana prírody: Od apríla bolo eliminovaných 201 medveďov

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela obľúbená slovenská herečka

POKLAD NA ZÁHRADE: Pri kopaní bazéna našli zlato za 700 000 eur

Jablko roka chutí po marakuji a mangu: Titul získala táto odroda