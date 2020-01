Výstava v Handlovej pripomína vytrhnutú kapitolu dejín

Handlová 23. januára (TASR) - Vytrhnutá kapitola našich dejín, ktorá je symbolom nezabúdania, je charakteristika aktuálnej výstavy Rómovia v odboji v handlovskom dome kultúry. Hovorí o rómskych partizánoch, ktorí sa zapojili do bojov počas Slovenského národného povstania (SNP). Verejnosť si ju môže pozrieť do konca januára, informovala vo štvrtok TASR hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



"Expozíciu pripravila Handlovčanka Vera Lacková, podľa ktorej je výstava pamätníkom obetiam a ona sama je modernou partizánkou bojujúcou proti zabudnutiu," uviedla Paulínyová.



Lacková podľa nej strávila v archívoch niekoľko rokov, aby sa jej podarilo zozbierať čriepky histórie, ktoré neboli a nie sú stále popísané, keďže historické mlčanie je dôsledkom viacerých faktorov a jedným z nich je i farba pleti.



Výstava sa skladá kompozične z viacerých častí vrátane videoprojekcie - výpovedí priamych účastníkov odboja. "Nerozumiem, ako môžu ľudia na Slovensku zabudnúť, aké zverstvá tu spravili fašisti. Pre mňa je to nepochopiteľné, aj keď sa odosobním od toho, že dedova rodina tým bola postihnutá," povedal vnuk jedného z účastníkov odboja Ľubomír Facuna, ktorý zároveň vyzdvihol dôležitosť takýchto výstav v období narastajúceho extrémizmu.



Autorka expozície pripravuje na túto tému dokumentárny film, ktorý by chcela dokončiť na jeseň. Pozrieť si ho budú môcť aj Handlovčania v miestnom kine.