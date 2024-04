Výstava v Hornonitrianskom múzeu predstavuje včelárstvo a pernikárstvo

Na snímke odev a pomôcky pre včelára na výstave Včelárstvo a pernikárstvo na hornom Ponitrí v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi. Foto: TASR/Alexandra Moštková

Prievidza 1. apríla (TASR) - Historické premeny včelárstva a medovnikárstva - po prievidzsky pernikárstva, cez najrôznejšie typy úľov, včelárskych pomôcok po pernikárske formy prezentuje výstava Včelárstvo a pernikárstvo na hornom Ponitrí v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi. Návštevníci sa na nej okrem iného dozvedia, že prvá paseka vznikla v Žabokrekoch nad Nitrou a včely chovali i handlovskí baníci.Horná Nitra bola v minulosti spätá s včelárstvom v rovnakom rozsahu ako ostatné regióny Slovenska, to sa zmenilo v 20. storočí, keď sa z Prievidze stalo centrum slovenského včelárstva vďaka osobe Kolomana Novackého." priblížil pre TASR jeden z kurátorov výstavy Ján Vingárik.Novacký v Prievidzi založil včelársky spolok. Prvým v okrese bol včelársky spolok v Handlovej, ktorá sa spája najmä s hnedouhoľným baníctvom, od jeho založenia uplynulo už 100 rokov. "" doplnil Vingárik.S včelárstvom a produktom včiel v podobe medu sa spája i medovnikárstvo - po prievidzsky pernikárstvo, aj výrobcovia medovníkov v Prievidzi si totiž medzi sebou hovorili pernikári. "" spomenul Vingárik. Adámik podľa neho odovzdal svoje remeslo dodnes známemu Jozefovi Ertlovi, jeho potomkovia dodnes medovníky - perníky pečú.Expozíciu si môžu návštevníci pozrieť v múzeu do 3. mája. Doplnkom k výstave o včelárstve je expozícia o propagátorovi a chovateľovi včiel Štefanovi Hagarovi, rodákovi zo Žabokriek nad Nitrou, kde založil včelársku pozorovaciu stanicu. Prvý spolok na hornej Nitre založil v roku 1919. Výstave dominujú diela, ktoré predstavujú Hagaru ako ľudového umelca. Potrvá do 5. apríla.