Výstava v Hornonitrianskom múzeu prezentuje Život pred Nežnou

Prievidza 4. novembra (TASR) - Dôležité oblasti života a udalosti z obdobia socializmu v Československu od jeho začiatku vo februári 1948 až po koniec v závere roka 1989 približuje aktuálna výstava v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi pod názvom Život pred Nežnou. Múzejníci pri tejto príležitosti pripravili i sprievodný vzdelávací program pre školské kolektívy, informovala o tom Jana Vidová zo sekretariátu múzea.



"Sprievodný vzdelávací program zapojí žiakov do poznávania výstavy prostredníctvom lektorom vedených aktivít. Zahŕňa motiváciu hrou, skupinové hľadanie odpovedí vo výstave s využitím pracovných listov a spoločný riadený rozhovor, ktorý by mal viesť k pochopeniu hlavných čŕt socialistickej éry v bývalom Československu v rokoch 1948 až 1989," priblížila Vidová. Podujatie je podľa nej určené predovšetkým pre žiakov deviateho ročníka základných škôl a všetkých ročníkov stredných škôl, školské kolektívy ho môžu navštíviť do 24. novembra.



Výstava Život pred Nežnou, ktorá rovnako potrvá do 24. novembra, poukazuje prostredníctvom dobových predmetov zo zbierok múzea, doplnených fotografiami, plagátmi, dokumentmi, audiovizuálnymi záznamami a sprievodným textom na spoločenské dianie charakteristické pre celú krajinu a prednostne dokladá príklady z regiónu hornej Nitry. Hornonitrianske múzeum výstavu pripravilo pri príležitosti blížiaceho sa 30. výročia Nežnej revolúcie.