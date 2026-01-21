Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 21. január 2026Meniny má Vincent
< sekcia Regióny

Výstava v Hornonitrianskom múzeu ukazuje divočinu pri riekach

.
Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Pre skupiny záujemcov poskytuje múzeum presah výstavy do exteriéru formou prechádzky po brehu zregulovanej rieky s odborným výkladom.

Autor TASR
Prievidza 21. januára (TASR) - Divočinu pri riekach v meste ukazuje nová rovnomenná výstava v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi. Zoologické preparáty z brehov Nitry a Handlovky zo zbierok múzea si tam návštevníci môžu pozrieť do 30. júna, výstavu dopĺňa náučný film či program pre školy. TASR o tom informovala kurátorka botanických a zoologických zbierok múzea Tatiana Šolomeková.

„Bohato zastúpená zbierka vodného vtáctva vyplavila z depozitára do výstavných priestorov napríklad volavky popolavé, potápky či rybárika riečneho. Vstupný pohľad na záber riečneho koryta Nitry v mestskom parku tak prenesie návštevníkov do sveta mokradí s pestrosťou foriem života a vzájomných vzťahov,“ načrtla Šolomeková.

Ohrozené druhy vtákov, ktoré v minulosti bežne hniezdili alebo migrovali popri riekach v meste, podľa nej dopĺňa krátky pútavý film inšpirovaný obyvateľmi riečnej krajiny Podunajska hniezdiacimi a ukrývajúcimi sa vo vysokých brehoch. „Návštevníkom poskytuje možnosť porovnať a zhodnotiť, na základe vlastných postrehov z riek tečúcich Prievidzou, dosah klimatickej zmeny a nevhodného manažovania brehových porastov na pokles lokálnej biodiverzity,“ priblížila.

Pre skupiny záujemcov poskytuje múzeum presah výstavy do exteriéru formou prechádzky po brehu zregulovanej rieky s odborným výkladom. „Školské kolektívy môžu zážitok z mokradí prehĺbiť vďaka sprievodnému 45-minútovému ekoprogramu Stopovanie zvierat. Zameriava sa na poznávanie a modelovanie pobytových znakov živočíchov pri riekach - stôp, trusu, zvyškov potravy,“ doplnila Šolomeková.

Zámerom výstavných aktivít je podľa nej podpora trávenia času vonku poznávaním prírody a praktických ochranárskych zručností pre všetky vekové kategórie návštevníkov Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
.

Neprehliadnite

Premiér: Ceny energií v EÚ treba riešiť radikálne

KOMENTÁR J. HRABKA: Hrdzavenie právneho štátu

Tituly Športovec roka dostali Zapletalová a mladé hádzanárky

STANKO: Chceme mať silnú a kvalitnú padelovú reprezentáciu aj akadémiu