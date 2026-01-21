< sekcia Regióny
Výstava v Hornonitrianskom múzeu ukazuje divočinu pri riekach
Autor TASR
Prievidza 21. januára (TASR) - Divočinu pri riekach v meste ukazuje nová rovnomenná výstava v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi. Zoologické preparáty z brehov Nitry a Handlovky zo zbierok múzea si tam návštevníci môžu pozrieť do 30. júna, výstavu dopĺňa náučný film či program pre školy. TASR o tom informovala kurátorka botanických a zoologických zbierok múzea Tatiana Šolomeková.
„Bohato zastúpená zbierka vodného vtáctva vyplavila z depozitára do výstavných priestorov napríklad volavky popolavé, potápky či rybárika riečneho. Vstupný pohľad na záber riečneho koryta Nitry v mestskom parku tak prenesie návštevníkov do sveta mokradí s pestrosťou foriem života a vzájomných vzťahov,“ načrtla Šolomeková.
Ohrozené druhy vtákov, ktoré v minulosti bežne hniezdili alebo migrovali popri riekach v meste, podľa nej dopĺňa krátky pútavý film inšpirovaný obyvateľmi riečnej krajiny Podunajska hniezdiacimi a ukrývajúcimi sa vo vysokých brehoch. „Návštevníkom poskytuje možnosť porovnať a zhodnotiť, na základe vlastných postrehov z riek tečúcich Prievidzou, dosah klimatickej zmeny a nevhodného manažovania brehových porastov na pokles lokálnej biodiverzity,“ priblížila.
Pre skupiny záujemcov poskytuje múzeum presah výstavy do exteriéru formou prechádzky po brehu zregulovanej rieky s odborným výkladom. „Školské kolektívy môžu zážitok z mokradí prehĺbiť vďaka sprievodnému 45-minútovému ekoprogramu Stopovanie zvierat. Zameriava sa na poznávanie a modelovanie pobytových znakov živočíchov pri riekach - stôp, trusu, zvyškov potravy,“ doplnila Šolomeková.
Zámerom výstavných aktivít je podľa nej podpora trávenia času vonku poznávaním prírody a praktických ochranárskych zručností pre všetky vekové kategórie návštevníkov Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
