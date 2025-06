Výstava v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi predstavuje poľovníctvo

Prievidza 11. júna (TASR) - Divú zver zo zoologických zbierok Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi i predmety od súkromných zberateľov prezentuje nová výstava Poľovníctvo - panské huncútstvo. Expozícia je súčasťou 39. ročníka Hornonitrianskych folklórnych slávností a návštevníci si ju v priestoroch múzea môžu pozrieť od stredy do 30. júna. TASR o tom informovala múzejná pedagogička Nina Pekárová.



„Poľovníctvo je odborom ľudskej činnosti, ktorý sa zameriava na starostlivosť o les a divokú zver v ňom žijúcu. Úlohou poľovníkov je starať sa o lesnú zver, predchádzať šíreniu chorôb, odstrelom zabraňovať premnoženiu a upravovať životné podmienky zvierat, napríklad dokrmovať ich v zimnom období,“ uviedlo múzeum. Poľovníctvo a všetko, čo sa s ním spája, je podľa neho spletito previazané so spoločenským dianím už dlhé stáročia. „Nejedna známa osobnosť si aj v minulosti s obľubou vyrazila na vysokú, mnohí nepohŕdali ani zajacmi, či dnes tak pertraktovanými medveďmi. Poľovačka bola napríklad osudnou vášňou Ľudovíta Štúra,“ pripomenulo.



Výstava dopĺňa hlavnú tému Hornonitrianskych folklórnych slávností, ktorou sú tento rok fígle, žarty, huncútstvo. „Ukážkam divej zveri zo zoologických zbierok Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi dodávajú atmosféru predmety od súkromných zberateľov,“ doplnilo múzeum.



Súčasťou výstavy a jedným z komorných programov vo festivalovom týždni je podľa neho i stredajšie interaktívne podujatie Ulov si zážitky z poznávania lesnej zveri!, ktoré je venované detským hrám a súťažiam zameraným na poznávanie lesnej zveri.



Hornonitrianske folklórne slávnosti sa tento rok konajú od stredy do 14. júna. Po prvý raz bude hlavný program (14. 6.) v Mestskom parku v Prievidzi a ponúkne vystúpenia folklórnych skupín z regiónu, detských folklórnych súborov i hostí slávností z Trenčína a Prešova. Doplnia ho výstavy, remeselný jarmok, dielničky pre deti a tradičná kuchyňa hornej Nitry. Hlavným organizátorom slávností je Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi.