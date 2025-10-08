< sekcia Regióny
Výstava v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi približuje maľbu na skle
Autor TASR
Prievidza 8. októbra (TASR) - Maľby na skle z múzejných zbierok približuje rovnomenná výstava v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi. Výtvory anonymných ľudových tvorcov i známych autorov si tam návštevníci môžu pozrieť do 16. januára 2026. Informovalo o tom múzeum na svojom webe.
„Maľby na skle, obrázky na skle, ľudové maliarstvo na sklo, ľudové obrazy maľované na sklo, Hinterglasmalerei, podmaľby, sklomaľby a ďalšie spisovné i menej spisovné výrazy označujú svojrázne výtvory ľudového výtvarného umenia na Slovensku, technologicky pochádzajúce zo starovekého Egypta,“ načrtlo múzeum.
V ľudovom prostredí sa podľa neho tieto maľby začali objavovať koncom 18. storočia. Obrázky na skle prirodzene vznikali pri sklárskych hutách, ktoré sa vyskytovali aj na hornom Ponitrí - v osade Gápel, miestnej časti Valaskej Belej a v Jalovci. „Maľby na skle bývali vo vidieckych domácnostiach umiestnené v kultovom kúte izby a spolu so svätými obrazmi, púťovou tlačou a soškami svätých tvorili najdôležitejšie miesto v dome. Naši predkovia verili, že dokážu ochrániť príbytok, jeho obyvateľov i zvieratá od všetkého zlého. Estetická funkcia v minulosti nebola až tak podstatná,“ priblížilo múzeum.
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi spravuje pomerne bohatú zbierku malieb na skle - 184 dokladov svojrázneho ľudového umenia i profesionálnej tvorby. „Spomedzi anonymných ľudových tvorcov vystupujú aj známi autori - Zuzana Vaňousová, Ján Papco, Ľubica Maliariková, ktorých diela sú tiež súčasťou výstavy Maľby na skle,“ doplnilo múzeum.
Prezentované múzejné zbierky sú podľa neho zhotovené technikou maľby za studena na rubovej strane sklenej tabule. Maľby vznikali zväčša predkreslením grafickej predlohy - motívu, často pozmeneného a doplneného autorovým cítením a zručnosťou.
