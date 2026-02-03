< sekcia Regióny
Výstava v knižnici v Oponiciach predstaví Aponiovcov v službách koruny
Po osudnej bitke pri Moháči 29. augusta 1526 ostalo Uhorsko bez kráľa. Len dve hodiny stačilo osmanskej armáde na to, aby prevalcovala uhorské vojsko.
Autor TASR
Oponice 3. februára (TASR) - Aponiovská knižnica v Oponiciach v okrese Topoľčany predstaví verejnosti vzácne tlače zo 16. storočia. Tie pochádzajú z obdobia do roku 1526, keď Osmani porazili uhorskú armádu a na ďalších 150 rokov sa stali našimi susedmi, informovala hovorkyňa Slovenskej národnej knižnice Katarína Štefanides Mažáriová. Výstava Aponiovci v službách koruny sa začne 27. februára a potrvá do 31. marca. Jej súčasťou bude aj komentovaná prehliadka knižnice.
Po osudnej bitke pri Moháči 29. augusta 1526 ostalo Uhorsko bez kráľa. Len dve hodiny stačilo osmanskej armáde na to, aby prevalcovala uhorské vojsko. Na bojisku zanechala mŕtveho kráľa aj mnoho šľachticov. Začal sa boj zvyšnej šľachty o moc a boj Turkov o nadvládu nad Uhorskom. Bitka zmenila celú Európu na dlhé storočia.
Návštevníkom knižnice predstaví príbeh „starý pán Apponyi“, ktorý porozpráva aj o tom, aké osudy postretli členov jeho rodu. Aponiovci vošli do histórie ako úspešní diplomati, ktorí vždy verne stáli na strane kráľa a koruny.
Okrem vojenských udalostí predstaví výstava aj výhody, ktoré priniesol kontakt týchto dvoch civilizácií. Rozvinul sa najmä obchod a niektoré nové produkty a zvyky, ktoré sa stali bežnou každodennou skutočnosťou, u nás pretrvávajú do dnešných dní. Práve Osmani priviezli kávu do Viedne a neskôr aj do Uhorska a v Budíne zakladali prvé kaviarne.
Osmanská expanzia rezonovala už v 16. storočí aj v literatúre. Na výstave nebudú chýbať známe diela romantizmu, v ktorých dominuje „boj s Turkom“, ako napríklad známy Turčín Poničan a jeho prvé vydania. Dobové veduty ukážu bitky na našom území. Pripravené sú aj prekvapenia, vďaka ktorým sa návštevníci na okamih prenesú priamo na bojisko 16. storočia pri Fiľakove či Nových Zámkoch.
