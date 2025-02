Výstava v Košiciach predstaví diela českého výtvarníka J. Načeradského

Košice 26. februára (TASR) - Diela významného českého výtvarníka Jiřího Načeradského predstaví nová výstava vo Východoslovenskom múzeu (VSM) v Košiciach. Pod názvom Načeradský: Legenda prichádza do Košíc ju slávnostne otvoria vo štvrtok (27. 2.).



Pôjde o desiatu samostatnú výstavu výtvarníkovej tvorby na Slovensku a prvú výstavu v metropole východu, ktorá odprezentuje viac ako 60 autorových diel zo súkromných slovenských zbierok. Informovala o tom vedúca Oddelenia propagácie a prezentačnej činnosti VSM Lenka Šafranová.



Poukázala pritom na to, že medzi účelovým zobrazením nahoty a jej vysoko štylizovaným umeleckým stvárnením je obrovský rozdiel. "Pri Načeradského obrazoch sa v prvom rade zaoberáme otázkou, akým spôsobom sú ľudské telá, láska či partnerská intimita zachytené. Uvedomíme si pri nich, že téma nie je 'alfou a omegou'. Pozornosť na seba strháva už spomínaný spôsob pozorovania a uchopenia reality. To on nás zasahuje, on s nami komunikuje a provokuje nás. Východoslovenské múzeum v Košiciach chce byť sprostredkovateľom tohto zážitku i dialógu," uviedla Šafranová.



Premiéru na výstave bude mať aj desať výnimočných výtvarníkových diel prevažne zo 60. a 70. rokov 20. storočia, ktoré si široká verejnosť doposiaľ nemala možnosť pozrieť. Kurátormi sú Jakub Prokeš a Petr Mach. Po štvrtkovej vernisáži potrvá výstava v galerijných priestoroch VSM do 11. mája.



Tvorbu maliara a grafika Načeradského (1939-2014) označovaného za novofiguralistu, charakterizuje najmä koncentrácia na ľudské telo a ľudské postavy, nezriedka s erotickým alebo sexuálnym kontextom. Bol obdivovateľom prác Halsa, Velázqueza, Tiziana, ale aj Matissa alebo Picassa.