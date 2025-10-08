Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 8. október 2025Meniny má Brigita
< sekcia Regióny

Výstava v Košiciach približuje stredoveké hudobné rukopisy

.
Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Výstavu pripravil SNA v spolupráci s Univerzitnou knižnicou v Bratislave.

Autor TASR
Košice 8. októbra (TASR) - Bratislavské antifonáre - stredoveké hudobné rukopisy používané pri bohoslužbách približuje najnovšia plagátová výstava v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach. Pod názvom Krása v detaile si ju návštevníci budú môcť pozrieť do 14. novembra.

„Tieto diela patria medzi najcennejšie písomné pamiatky slovenskej kultúry a sú zapísané na zozname UNESCO Pamäť sveta. V priebehu stáročí boli používané pri bohoslužbách v bratislavskej kapitule, dnes ich uchováva a ochraňuje Slovenský národný archív (SNA),“ informovala ŠVK o antifonároch.

Výstavu pripravil SNA v spolupráci s Univerzitnou knižnicou v Bratislave. Výstava bude pre verejnosť sprístupnená po stredajšej vernisáži v Hale služieb knižnice na Hlavnej 10.
.

Neprehliadnite

Prezident SR podpísal nový zákon o adresnej energopomoci

ZAPLETALOVÁ: Veľké zadosťučinenie, že mám bronz na krku

Týždenník: Voliči v Česku rozhodli

OTESTUJTE SA: Uhádnete slovenský hit podľa jednej vety z textu?