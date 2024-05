Výstava v Košiciach približuje tragické udalosti v meste z roku 1944

Košice 8. mája (TASR) - Najnovšie výsledky výskumu zameraného na obdobie nemeckej okupácie Košíc od 19. marca 1944 do 19. januára 1945 prezentuje výstava v košickej Verejnej knižnici Jána Bocatia. Pripomína 80 rokov od deportácií židovského obyvateľstva, ako aj ďalších hrôz, ktoré sa v meste v roku 1944 odohrávali, vrátane popráv na verejných priestranstvách mesta.



"Počas týchto desiatich mesiacov nacistický režim a vojna naplno zasiahli všetkých obyvateľov mesta. V máji a júni 1944 boli deportované tisícky košických Židov, no po nástupe Strany šípových krížov k moci v októbri 1944 nebola v bezpečí už žiadna skupina obyvateľov," uviedli organizátori výstavy Košice / 1944 - 1945.



Podľa Viedenskej arbitráže z novembra 1938 muselo Československo postúpiť územia dnešného južného Slovenska vrátane Košíc horthyovskému Maďarsku. V marci 1944 sa začala nemecká okupácia Maďarska, 19. januára 1945 vstúpila do Košíc sovietska armáda.



Výstava zachytáva aj príbehy rómskeho holokaustu, prenasledovania a deportácií skutočných i domnelých oponentov nacistického režimu či zabudnutý príbeh odvlečenia niekoľkých stoviek stredoškolákov na front. Zároveň prezentuje príbehy záchrancov, z ktorých viaceré neboli doteraz zverejnené.



Ako informovala knižnica, časť výstavy je venovaná problematike pamäti na druhú svetovú vojnu v Košiciach a téme bádateľsky orientovanej výučby dejepisu. Ide o súčasť projektu, ktorého ďalšími výstupmi budú učebné aktivity v rámci vzdelávacej platformy www.localhistory.sk a vedecká monografia.



Výstavu pripravili historičky zo Spoločenskovedného ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) Veronika Szeghy-Gayer a Patrícia Fogelová v spolupráci s didaktičkami dejepisu z Centra celoživotného vzdelávania a podpory projektov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) Miriamou Filčákovou a Katarínou Lukáčovou.



"Snažili sme sa pracovať s takými dokumentami, ktoré verejnosť vlastne ešte nevidela. Na viacerých príbehoch, ktoré sú na výstave odprezentované, sme spolupracovali s Košičanmi, ktorí nám k tomu dali rodinné fotografie alebo dokumenty, prípadne nám dovysvetlili nejaké detaily. Máme tam aj originál listu 12-ročného chlapca, ktorý písal svojmu kamarátovi 2. mája 1944 z tehelne, kam boli Židia z Košíc sústredení tesne pred deportáciami do vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau," uviedla Fogelová pre TASR.