Výstava v Košiciach upozorňuje na potrebu chrániť deti pred násilím

Košice 2. mája (TASR) - Na potrebu vnímať a chrániť deti pred násilím upozorňuje výstava skíc s názvom Rozpoznať - Reagovať výtvarníčky Uľany Krechovec. Vernisáž sa uskutoční v piatok o 17.30 h v átriu Teologickej fakulty v Košiciach.



„Každý deň sa v bežnej rutine ponáhľame okolo tisícov ľudí: dospelých, detí, starších, maloletých a bábätiek. Ponáhľame sa v dave ľudí. Ponáhľame sa, nesúc si svoju vlastnú skúsenosť, a stretávame sa s tou ich. Každý z nás si nesie vo svojom živote svoju vlastnú skúsenosť. Sú to veľmi rozdielne skúsenosti. Pre niektorých je to milujúca rodina, zdravé vzťahy, šťastné spomienky, podpora a pre iných znehodnotenie, urážky, zneužívanie alebo násilie. V dave nevidíme jednotlivého človeka. A najmä toho, ktorý potrebuje pomoc, kto sa necíti v bezpečí, hoci je fyzicky prítomný v bezpečnom prostredí,“ uvádzajú na webstránke fakulty organizátori.



Ako pokračujú, deti, napriek ich bezstarostnej hre a radosti z jednoduchých vecí, majú svoje skúsenosti. „Vidíme tých, čo zažili traumu, s ktorou sa nedokážu vyrovnať vlastnými silami? Môžeme im pomôcť? Máme nulovú toleranciu voči násiliu? Reagujeme na abnormality, keď sa nás bezprostredne nedotýkajú? Sme citliví? Sme tí, ktorí ochránia? Ako my, dospelí, budujeme v deťoch odolnosť, schopnosť poznať svoje hranice a nebáť sa povedať nie? Naše skúsenosti sú skryté vo vnútri. Táto inštalácia je určitým pokusom odhaliť vnútorný svet,“ opisujú organizátori.



Výstava skíc výtvarníčky Krechovec vznikla v rámci medzinárodného projektu s názvom „Safeguarding. Bezpečnosť detí v cirkevnom prostredí“ Centra Ukrajinskej katolíckej univerzity (UKU) pre dôstojnosť dieťaťa vo Ľvove na Ukrajine.



„Skice sú súčasťou online výtvarného kurzu pre predstaviteľov cirkví, ktorý vznikol za účasti odborníkov z katolíckej cirkvi v šiestich východoeurópskych krajinách: Chorvátsko, Česká republika, Ukrajina, Poľsko, Slovensko a Maďarsko,“ približujú organizátori.



Krechovec je výtvarníčka, ikonopiska, umelecká manažérka, vedúca projektov a programov umeleckého smeru oddelenia rozvoja UKU a učiteľka školy ikonomaľby Radruž (UKU). Je autorkou série dekoratívnych ikon na skle s názvom Moji milovaní svätí a série grafických skíc (náboženských a svetských) o vojne na Ukrajine s názvom Vojna. Skice. Sakrálnosť každodenného života.