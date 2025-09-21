< sekcia Regióny
Výstava v košickej Botanickej záhrade približuje jesenné plody
Záujemcovia si môžu na nej pozrieť množstvo odrôd tradičných i menej známych druhov zeleniny.
Autor TASR
Košice 21. septembra (TASR) - Novú výstavu s názvom Jesenné plody a rozmanitý svet húb ponúka návštevníkom Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ). Pripravila ju v spolupráci s Baníckym múzeom v Rožňave a Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach. Otvorená je do 5. októbra.
Záujemcovia si môžu na nej pozrieť množstvo odrôd tradičných i menej známych druhov zeleniny ako rajčiaky, papriky, zemiaky, tekvice, ale aj rôzne plody botanických druhov stromov či šišiek ihličnanov. Tradičná jesenná výstava je obohatená o ojedinelú zbierku modelov húb Karla Voneša (1908 - 1980), uznávaného mykológa a lekárnika v bývalom Československu a v zahraničí.
„Huby patria k jesennému koloritu našich oblastí a tematicky dopĺňajú pestrosť jesenných plodov. Zapožičané modely predstavujú huby v reálnej veľkosti, návštevníci sa prostredníctvom nich oboznámia s chránenými a ohrozenými druhmi, hubami rastúcimi na rôznych miestach, v listnatých či ihličnatých lesoch, ale aj s liečivými a jedovatými hubami,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ Pavol Mártonfi.
Počas výstavy bude vonkajší areál Botanickej záhrady UPJŠ otvorený denne od 9.00 do 18.00 h, skleníky počas pracovného týždňa od 9.00 do 15.00 h a počas víkendov do 17.00 h, informovala hovorkyňa UPJŠ Laura Hoľanová.
Záujemcovia si môžu na nej pozrieť množstvo odrôd tradičných i menej známych druhov zeleniny ako rajčiaky, papriky, zemiaky, tekvice, ale aj rôzne plody botanických druhov stromov či šišiek ihličnanov. Tradičná jesenná výstava je obohatená o ojedinelú zbierku modelov húb Karla Voneša (1908 - 1980), uznávaného mykológa a lekárnika v bývalom Československu a v zahraničí.
„Huby patria k jesennému koloritu našich oblastí a tematicky dopĺňajú pestrosť jesenných plodov. Zapožičané modely predstavujú huby v reálnej veľkosti, návštevníci sa prostredníctvom nich oboznámia s chránenými a ohrozenými druhmi, hubami rastúcimi na rôznych miestach, v listnatých či ihličnatých lesoch, ale aj s liečivými a jedovatými hubami,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ Pavol Mártonfi.
Počas výstavy bude vonkajší areál Botanickej záhrady UPJŠ otvorený denne od 9.00 do 18.00 h, skleníky počas pracovného týždňa od 9.00 do 15.00 h a počas víkendov do 17.00 h, informovala hovorkyňa UPJŠ Laura Hoľanová.