Výstava v košickej knižnici približuje české komiksové dejiny

Košice 4. februára (TASR) – Nahliadnuť do českých komiksových dejín a spoznať tak diela najvýznamnejších autorov komiksovej scény 20. a 21. storočia aj v historických súvislostiach môžu návštevníci Knižnice pre mládež mesta Košice prostredníctvom výstavy Medzitým na inom mieste - 100 rokov českého komiksu. TASR o tom z knižnice informovala Viera Ristvejová.



Výstava je venovaná nielen histórii a vývoju komiksu v Česku, ale tiež kľúčovým dejinným udalostiam krajiny, ktoré boli zachytené na stránkach komiksu. „Výstava vznikla pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa a iniciovali ju české centrá. Nám ju poskytlo České centrum v Bratislave,“ informovala zástupkyňa riaditeľky knižnice Kamila Prextová s tým, že od vzniku v roku 2018 mohli výstavu vidieť návštevníci nielen v mestách na Slovensku a v Česku, ale napríklad aj v bulharskej Sofii, rakúskej Viedni či kórejskom Soule.



"Verím, že rovnako poteší obdivovateľov klasikov Josefa Ladu a Ondřeja Sekoru ako nadšencov Foglara a jeho Rýchlych šípov či priaznivcov tvorby Karla Saudka a ďalších súčasných autorov - napríklad Lucie Lomovej, Karla Jerieho, Pavla Čecha a Nikkarina," dodala.



Zámerom zostavovateľov výstavy bolo podľa jej slov poodhaliť súvislosti 100 rokov odvíjajúceho sa príbehu českého komiksu a tiež poukázať na to, čo sa dialo na inom mieste v tom istom čase. Ako Prextová hovorí, výstava pomôže "pochopiť dejiny tu a teraz a zoznámiť sa so súvislosťami, ktoré určite v nemalej miere vplývali i na našu históriu".



Výstava je prístupná v centrálnej pobočke knižnice LitPark v areáli Kasární/Kulturparku do 28. februára.