Výstava v Krajskom múzeu v Prešove približuje osobnosti dychovej hudby
Panelová výstava dokumentuje životné osudy, tvorbu a pedagogickú činnosť Jána Pöschla a Viliama Tarjányiho.
Autor TASR
Prešov 26. januára (TASR) - Krajské múzeum v Prešove pripravilo výstavu, ktorá mapuje životnú a umeleckú dráhu významných slovenských hudobných osobností - dirigentov, skladateľov a pedagógov Jána Pöschla a Viliama Tarjányiho. Záujemcovia si ju môžu pozrieť do 27. februára vo výstavných priestoroch múzea na Hlavnej ulici v Prešove. TASR o tom informovala Lucia Drábiková z oddelenia marketingu múzea.
Panelová výstava dokumentuje životné osudy, tvorbu a pedagogickú činnosť Jána Pöschla a Viliama Tarjányiho. Návštevníkom ponúka pohľad na ich profesionálne pôsobenie, umelecké smerovanie i dlhoročný prínos pre hudobno-kultúrne prostredie na Slovensku.
„Výstava sprítomňuje ich hudobno-kultúrny odkaz prostredníctvom textových panelov, dobových fotografií a autentických archívnych materiálov. Cennou súčasťou expozície sú predmety zo súkromného archívu Viliama Tarjányiho, medzi ktoré patria notové rukopisy, originálna korešpondencia, osobné fotografie, diplomy a ďalšie dokumenty. Doplnené sú o exponáty z fondov Krajského múzea v Prešove,“ povedala Drábiková.
Cieľom výstavy je podľa jej slov priblížiť verejnosti význam dychovej hudby ako dôležitej súčasti kultúrneho dedičstva Slovenska a upozorniť na osobnosti, ktoré sa zásadným spôsobom podieľali na jej rozvoji a popularizácii.
