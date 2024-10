Výstava v Liptovskom Mikuláši ukáže najmladšie roky vidieckych detí

Liptovský Mikuláš 2. októbra (TASR) - Najmladšie roky vidieckych detí na Liptove dokumentuje nová výstava v Múzeu Čierny orol v Liptovskom Mikuláši. TASR o tom informovala marketingová manažérka Liptovského múzea Sláva Križková.



Narodenie, krst a prvé mesiace života, detské hry a hračky, odev, detské práce či vzdelávanie detí. To všetko je súčasťou interaktívnej výstavy zameranej na obdobie, kým deti z prelomu 19. a 20. storočia neboli dostatočne veľké na to, aby dostali na starosť zodpovednejšiu prácu. "Napriek tomu je toto obdobie života mimoriadne zaujímavé. Obsahuje špecifické prvky detskej zábavy a ľudovej slovesnosti," priblížila kurátorka výstavy Lucia Hodorová.



Aj ženy pred sto rokmi používali takzvané "pavúky" či iný praktický detský nábytok. "Na výstave je možné vidieť viac ako storočnú kolísku po rodine z obce Demänová pri Liptovskom Mikuláši, ktorá si ju celé generácie odovzdávala. Poznáme mená a dátumy narodenia každého jedného dieťaťa, ktoré sa v kolíske uspávalo," doplnila kurátorka výstavy.



Výstavu je možné vidieť v budove Múzea Čierny orol do 31. decembra. Finančne ju z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.