Výstava v Lučenci predstaví Party v 21. storočí, trvá do 4. augusta

Lučenec 4. júla (TASR) - Pomocou moderného umenia reprezentovať a spájať kultúru, tradičné hodnoty a históriu Slovákov je cieľom výstavy s názvom Party v 21. storočí v Novohradskom múzeu a galérii (NMG) v Lučenci. TASR o tom informovala jeho pracovníčka Diana Lajzová s tým, že ľudia si ju môžu pozrieť do 4. augusta.



Dodala, že atraktívnym spracovaním ich chcú tiež priblížiť aj súčasnej generácii. "Výsledkom sú originálne obrazy, ktoré unikátnym spôsobom spájajú fotografiu a umeleckú maľbu," objasnila. Doteraz podľa nej autori projektu vytvorili 51 originálnych obrazov a zároveň zdokumentovali 45 párt zo všetkých regiónov Slovenska. Súčasťou je aj šesť párt zahraničných Slovákov zo srbskej Vojvodiny.



Parta, kedysi tradičná súčasť ľudového odevu mladých bezdetných dievčat v minulosti, sa stáva ústredným prvkom umeleckého projektu, ktorého cieľom je opäť zrodiť slovenské skvosty, ktoré pomaly upadajú do zabudnutia. "V priestoroch Novohradského múzea a galérie budú vystavované veľkorozmerné obrazy a fotografie doplnené o zbierkové predmety tradičného ľudového odevu zo zbierkového fondu múzea," spomenula Lajzová.



Ako ďalej uviedla, počas trvania výstavy budú podujatia, ktoré sa k nej tematicky viažu, pod názvom Zaži stredu v múzeu. Uskutočnia sa každú stredu so začiatkom od 16.30 h. Prehľad podujatí nájdu záujemcovia na sociálnych sieťach NMG i na webovej stránke.