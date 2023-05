Výstava v Michalovciach ponúka možnosť pohrať sa s vedeckými hračkami

Michalovce 20. mája (TASR) - Pohrať sa s vedeckými hračkami, ktoré pri hre demonštrujú alebo využívajú konkrétny prírodný alebo technický fenomén môžu návštevníci výstavy Vynálezy - vedecká hračka. Je prístupná v priestoroch Zemplínskeho múzea v Michalovciach do 28. júna. TASR o tom informovali zo spomenutého múzea.



Interaktívna výstava je prednostne určená žiakom základných a študentom stredných škôl a rodinám s deťmi. Avšak pohrať sa môže každý bez ohľadu na vek a vzdelanie. V centre každej hracej plochy na výstave je kópia nosného patentu alebo dizajnu z príslušnej oblasti fyziky. Napríklad na stole kaleidoskopov patent Davida Brewstera z roku 1817.



Ako uvádza múzeum, doplnením výstavy sú kópie karikatúr na tému vynálezy, ktoré v roku 1997 zostavil prezident Medzinárodnej asociácie vynálezcovských združení IFIA Farag Moussa do publikácie Cartoonists & their inventions.



Návštevníkom sú k dispozícii aj informačné materiály o ochrane duševného vlastníctva z Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, v ktorom mala výstava premiéru počas Svetového dňa duševného vlastníctva v apríli 2013. Odvtedy bola v Slovenskej republike inštalovaná štrnásťkrát.



"Logo výstavy, Möbiov prúžok z neodýmových guľôčok, je spojenie zaujímavého matematicko-geometrického modelu s relatívne novým vynálezom. Bude hračkou 14. Dňa hrania v SR dňa 30. septembra 2023," približuje múzeum.



Autorkou námetu, scenára a textov je Beata Puobišová, predsedníčka občianskeho združenia Vedecká hračka.