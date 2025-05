Výstava odkrýva príbehy predmetov, ktoré prepojili svet s Bratislavou

Bratislava 26. mája (TASR) - Životopisy ľudí a vecí je názov novej výstavy Múzea mesta Bratislavy (MMB). „Odkrýva príbehy predmetov, ktoré prepojili svet s Bratislavou,“ uvádza múzeum k výstave inštalovanej vo Výstavnej sieni Starej radnice. Približuje osudy mimoeurópskych artefaktov, ktoré sa v priebehu storočí ocitli v hlavnom meste, či už ako dary, suveníry alebo výsledok zberateľských vášní.



„Niektoré z nich sú súčasťou historických zbierok múzea, iné pochádzajú od súčasných obyvateliek a obyvateľov mesta, ktorí sa s nimi stretli počas svojich ciest alebo pobytov v zahraničí,“ poznamenáva múzeum k výstave prezentujúcej dve línie, historickú a súčasnú, ktoré sa navzájom prelínajú a dopĺňajú.



Mimoriadne cenná je podľa MMB najmä historická časť výstavy, ktorá predstavuje najstaršie mimoeurópske predmety z jeho zbierok. Ako približuje kurátorka výstavy Jana Švantnerová, časť týchto zbierok siaha až k počiatkom múzea, teda do roku 1868, najväčší rozmach však nastal na prelome 19. a 20. storočia, čiže v čase, keď sa Európou prehnala vlna záujmu o tzv. „orientálne“ kultúry.



„Takéto nastavenie bolo v súlade so súdobým presvedčením, že európska koloniálna nadvláda potrvá večne a pôvodné kultúry postupne zaniknú. V záujme ‚civilizovanej‘ vedy bolo evidovať úlohy predmetov v sieti pôvodných náboženských, spoločenských a kultúrnych významov. Mnohí bratislavskí mešťania, šľachtici aj intelektuáli si prinášali z ciest predmety, ktoré považovali za exotické a výnimočné. Z dnešného pohľadu však výstava kriticky reflektuje aj mieru koloniálneho myslenia, ktoré tento zberateľský záujem sprevádzalo,“ dodáva kurátorka s tým, že po výskume a prezentácii staroegyptských artefaktov ide o prvý výskum mimoeurópskych zbierok MMB a ich prvú ucelenú prezentáciu verejnosti.



Historická časť výstavy vychádza z dvojročného výskumu a opiera sa o prácu širšieho autorského kolektívu zo Slovenska, Česka, Poľska a Nemecka, ktorý pripravoval aj rovnomennú trojjazyčnú publikáciu k výstave. Tá obsahuje úvodnú štúdiu o histórii a pôvode mimoeurópskych artefaktov v MMB od editorky a kurátorky výstavy a ďalšie štúdie o predmetoch z Afriky, Číny, Japonska, Peru, Iránu či Indie.



Druhá časť výstavy, posúvajúca jej návštevníkov do súčasnosti, predstavuje osobné príbehy Bratislavčanov, ktorí si k mimoeurópskym predmetom vytvárajú vlastný vzťah. „Či už ide o módne odevy, umeleckoremeselné výrobky, rituálne predmety, suveníry, vyobrazenia každodennosti alebo predmety dennej potreby, všetky tieto veci sú nositeľmi rôznorodých významov, spomienok či identity,“ dodáva MMB s tým, že vystavené objekty zároveň otvárajú širšie témy globálneho príbehu umenia či hraníc medzi inšpiráciou a kultúrnym prisvojovaním.