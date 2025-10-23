< sekcia Regióny
Výstava v Múzeu mesta Bratislavy približuje život prešporáckych rodín
Autori výstavy sledujú aj to, ako tieto rodiny dopadli po ťažkých dejinných zlomoch.
Autor TASR
Bratislava 23. októbra (TASR) - Múzeum mesta Bratislavy (MMB) otvára novú výstavu Rodinné skutočnosti. Obraz života bratislavských rodín. Inštalovaná je na dvoch poschodiach Apponyiho paláca. Mapuje život a pôsobenie desiatich rodín formujúcich podobu hlavného mesta od roku 1800 približne do roku 1950. Výstava nahliada do súkromného a profesijného života meštianskych rodín, ktoré možno nazývať aj prešporácke - s priezviskom Scherz, Albrecht, Haeberle, Palugyay a ďalšími.
„Snažili sme sa zachytiť rôzne fenomény, ktoré sú spoločné pre tieto rodiny, napríklad aké stratégie využívali, aby sa etablovali v meste, ako prichádzali do mesta a ako tu trávili voľný čas,“ povedal pre TASR na štvrtkovom stretnutí s médiami Štefan Hrivňák, spolukurátor výstavy, ktorá zachytáva aj 19. storočie ako obdobie nových možností, industrializácie a veľkého technického pokroku. Nechýba na nej množstvo technických predmetov, vecí dokumentujúcich život rodiny v intímnom prostredí, v salóne, v obchode a podobne.
Autori výstavy sledujú aj to, ako tieto rodiny dopadli po ťažkých dejinných zlomoch. „Či to bol rok 1918, respektíve 1919 a pripojenie Bratislavy k Československu, alebo rok 1939 - vznik Slovenského štátu a napokon rok 1945, to boli ťažké dejinné zlomy, niektoré tie rodiny boli nútené odísť, iné boli vysťahované, niektoré sa dokázali etablovať,“ poznamenal Hrivňák k osudom príslušníkov rodín, ktoré výrazne prispievali k rozvoju a formovaniu Bratislavy v oblasti umenia, kultúry, ekonomiky aj verejného života. Ako prízvukuje kurátor, ich životné príbehy neboli len o vzletoch, tie v mnohých prípadoch vystriedali hospodársky úpadok, arizácia, znárodňovanie, dobrovoľný alebo nútený odchod.
Výstavný projekt podľa jej autorov otvára aj diskusiu o prešporáctve - osobitom fenoméne príslušnosti obyvateľov k subkultúre, ktorá v meste prekvitala od konca 19. storočia až do medzivojnového obdobia. „Prešporáctvo charakterizoval lokálpatriotizmus, viacjazyčnosť a kultúra každodenného života, ktorý bol do veľkej miery ovplyvnený životom v geograficky i jazykovo blízkej Viedni, keďže obyvatelia oboch miest medzi sebou udržiavali živé kontakty,“ hovorí historička a spolukurátorka výstavy Elena Kurincová.
Rodinné skutočnosti ukazujú príbeh každej z rodín v separátnej miestnosti, kde výstava aj prostredníctvom autentických predmetov, fotografií a osobných dokumentov prevažne zo zbierok MMB približuje postupné zmeny sociálnej aj etnickej identity obyvateľov mesta, ktoré nastali pod vplyvom meniacich sa režimov a štátneho usporiadania.
Výstava potrvá do 31. augusta 2026.
