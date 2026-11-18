< sekcia Regióny
Výstava v múzeu mincí priblíži históriu obcí kremnického Hauerlandu
Ide o obce Krahule, Kunešov, Kremnické Bane, Kopernica, Lúčky, Horný a Dolný Turček, Horná Štubňa a Sklené.
Autor TASR
Kremnica 18. novembra (TASR) - V kremnickom NBS - Múzeu mincí a medailí sprístupnia výstavu s názvom Kremnický Hauerland, ktorá priblíži minulosť okolitých kremnických obcí v obraze. Informovala o tom dokumentátorka múzea Miriam Kostrianová.
Ako uviedla, výstava prostredníctvom veľkoformátových historických fotografií, tradičných ľudových krojov a dobových artefaktov približuje život, tradície a kultúrne dedičstvo obcí historicky spätých s Kremnicou. Ide o obce Krahule, Kunešov, Kremnické Bane, Kopernica, Lúčky, Horný a Dolný Turček, Horná Štubňa a Sklené.
Slávnostná vernisáž sa uskutoční v piatok 20. novembra o 16.00 h v Meštianskom dome. Výstava potrvá do 27. februára budúceho roka.
Ako uviedla, výstava prostredníctvom veľkoformátových historických fotografií, tradičných ľudových krojov a dobových artefaktov približuje život, tradície a kultúrne dedičstvo obcí historicky spätých s Kremnicou. Ide o obce Krahule, Kunešov, Kremnické Bane, Kopernica, Lúčky, Horný a Dolný Turček, Horná Štubňa a Sklené.
Slávnostná vernisáž sa uskutoční v piatok 20. novembra o 16.00 h v Meštianskom dome. Výstava potrvá do 27. februára budúceho roka.