Nie je koruna ako koruna: Múzeum v Prievidzi pozýva na výstavu

Prievidza 11. októbra (TASR) - Platidlá od čias habsburskej monarchie až po slovenské koruny a haliere z roku 1993 približuje numizmatická výstava Nie je koruna ako koruna v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi. Mince, štátovky i bankovky zo zbierok múzea si tam návštevníci môžu pozrieť do 25. novembra.



"Obsahom výstavného podujatia je prezentácia mincí a papierových platidiel z obdobia, keď sa ešte platilo korunami. Jedna z menových reforiem sa v Rakúsko-Uhorsku uskutočnila pred 130 rokmi," načrtla numizmatička Hornonitrianskeho múzea Miroslava Kováčová.



Panelová výstava predstavuje menové exempláre v rôznych podobách na území dnešného Slovenska. "Korunová mena krytá zlatom bola zavedená v Rakúsko-Uhorsku v roku 1892 a prispela k jeho hospodársko-finančnej integrácii s priemyselne rozvinutými európskymi krajinami," spomenula numizmatička.



História koruny v 20. storočí podľa nej odrážala zložité mocenské, politické a štátotvorné procesy v krajine - od roku 1918 to bola koruna československá, v rokoch 1939 až 1945 koruna slovenská, po druhej svetovej vojne obnovená koruna československá a od roku 1993 do konca roka 2008 slovenská koruna.



"Expozícia je doplnená o papierové platidlá výtvarníka Albína Brunovského, ktoré sú dodnes pokladané za najkrajšie bankovky, aké vznikli v 20. storočí," dodala Kováčová.