Výstava v múzeu v Považskej Bystrici približuje hrad Bystrica
Expozícia má upozorniť aj na fakt, že umenie a história nažívajú vo vzájomnej symbióze a navzájom sa ovplyvňujú.
Autor TASR
Považská Bystrica 20. februára (TASR) - Vizuálnu prezentáciu hradu Bystrica a jeho okolia, vrátane Považského Podhradia ponúka nová výstava vo Vlastivednom múzeu v Považskej Bystrici. Historicko-umelecká expozícia pod názvom Múzy skryté v kameni vznikla zo spolupráce múzea s umelkyňou Zlaticou Pleškovou Jurisovou. Návštevníci si výstavu v múzeu môžu pozrieť do 15. mája. TASR o tom v piatok informovala historička múzea Dominika Kukučová.
„Ide o výstavu galerijného typu, a preto sa na prvý pohľad môže javiť ako minimalistická, no opak je pravdou. Skrýva v sebe hĺbku dejín, poznania a spomienok,“ načrtla Kukučová.
Cieľom výstavy je podľa nej prostredníctvom maľby a starobylých fotografií zo zbierkového fondu múzea pripomenúť nielen to, ako sa hrad a celé jeho okolie mení v čase. Expozícia má upozorniť aj na fakt, že umenie a história nažívajú vo vzájomnej symbióze a navzájom sa ovplyvňujú.
Kolekcie pohľadníc a fotografií dopĺňajú obrazy Jurisovej Pleškovej, členky Umeleckej besedy slovenskej, ktorá už dlhé roky zachytáva podoby hradu Bystrica a jeho okolia na plátne prostredníctvom rozmanitých techník. „V jej tvorbe cítiť osobitý a jedinečný rukopis. Každé plátno má svoju vlastnú dušu a príbeh. Autorka obrazov nám tým ponúka nielen pohľad na svet okolo nás, ale aj pohľad do jej vlastného vnútra,“ priblížila Kukučová.
Vystavené audiovizuálne materiály pochádzajú z fondu histórie Vlastivedného múzea a jednotlivé súbory pohľadníc či fotografií sú výsledkom niekoľkoročnej zberateľskej činnosti zberateľov pohľadníc, ktorí svoje kolekcie v minulosti venovali múzeu.
