< sekcia Regióny
Výstava v múzeu vo Fiľakove predstaví predmety ľudovej religiozity
Vilmos Ladóczki je zberateľ starožitností, ktorý vo svojom dome v Novej Bašte slúžiacom i ako dom ľudového bývania ukrýva mnohé predmety.
Autor TASR
Fiľakovo 1. decembra (TASR) - V Mestskom vlastivednom múzeu vo Fiľakove pripravujú poslednú tohtoročnú výstavu s názvom Medzi oltárom a kozubom, ktorá predstaví predmety ľudovej religiozity zo súkromnej zbierky Vilmosa Ladóczkiho. TASR o tom informovalo Hradné múzeum vo Fiľakove.
Vilmos Ladóczki je zberateľ starožitností, ktorý vo svojom dome v Novej Bašte slúžiacom i ako dom ľudového bývania ukrýva mnohé predmety. „Jeho zbierka patrí k najväčším v strednej Európe. Návštevníci si teraz môžu pozrieť výber z nej, ktorý predstavuje predmety ľudovej zbožnosti, vybavenie čistej izby, náboženské predmety z pútnických miest, vyobrazenia svätcov a Svätej rodiny, sakrálne sklá, sväteničky, kláštorné práce, predmety viažuce sa k narodeniu dieťaťa, ako aj artefakty spojené s vianočným obdobím,“ priblížilo múzeum.
Výstava vo fiľakovskom vlastivednom múzeu má za cieľ pomôcť návštevníkom znovuobjaviť prejavy ľudovej religiozity, viery v Boha a pokory a lásky prostredníctvom niekdajších každodenných predmetov. Vernisáž výstavy sa uskutoční vo štvrtok (4. 12.) popoludní, výstava bude pre verejnosť prístupná do konca januára.
„Otvorenie výstavy spestrí vystúpenie speváckeho súboru Foncsik. Záujemcov čakajú varené víno, pečenie oblátok, príjemná atmosféra a tých najmenších tvorivá dielňa či spoločné zdobenie vianočného stromčeka,“ doplnilo múzeum.
Vilmos Ladóczki je zberateľ starožitností, ktorý vo svojom dome v Novej Bašte slúžiacom i ako dom ľudového bývania ukrýva mnohé predmety. „Jeho zbierka patrí k najväčším v strednej Európe. Návštevníci si teraz môžu pozrieť výber z nej, ktorý predstavuje predmety ľudovej zbožnosti, vybavenie čistej izby, náboženské predmety z pútnických miest, vyobrazenia svätcov a Svätej rodiny, sakrálne sklá, sväteničky, kláštorné práce, predmety viažuce sa k narodeniu dieťaťa, ako aj artefakty spojené s vianočným obdobím,“ priblížilo múzeum.
Výstava vo fiľakovskom vlastivednom múzeu má za cieľ pomôcť návštevníkom znovuobjaviť prejavy ľudovej religiozity, viery v Boha a pokory a lásky prostredníctvom niekdajších každodenných predmetov. Vernisáž výstavy sa uskutoční vo štvrtok (4. 12.) popoludní, výstava bude pre verejnosť prístupná do konca januára.
„Otvorenie výstavy spestrí vystúpenie speváckeho súboru Foncsik. Záujemcov čakajú varené víno, pečenie oblátok, príjemná atmosféra a tých najmenších tvorivá dielňa či spoločné zdobenie vianočného stromčeka,“ doplnilo múzeum.