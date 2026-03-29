Výstava v múzeu v Trebišove prezentuje stovky veľkonočných kraslíc
Autor TASR
Trebišov 29. marca (TASR) - Tradičnú výstavu veľkonočných kraslíc zdobených rôznymi technikami pripravilo Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove. Pod názvom „Trebišovski pisanki... tradičné s noblesou“ je prístupná do 12. apríla a ponúka spojenie etnológie s historickým kontextom. V nedeľu ju slávnostne otvorili.
Ako informovalo múzeum, na 36. ročníku súťažnej výstavy sa predstavuje 43 vystavovateľov zo Slovenska a Českej republiky s kolekciou 700 kraslíc. Súčasťou expozície je aj výber 50 kusov kraslíc zo zbierky Fondu národopisu.
„Výstava Trebišovski pisanki je pre nás každoročne výnimočnou príležitosťou ukázať, že tradície majú svoje pevné miesto aj v súčasnosti. Tento rok sme sa rozhodli obohatiť ich o historický rozmer a priblížiť návštevníkom krásu kraslíc ako umeleckého aj kultúrneho dedičstva v novom, noblesnom kontexte,“ uviedla riaditeľka múzea Beáta Kereštanová.
Výstava je sprístupnená už od 16. marca a inšpiráciou sa stali podoby niekdajších majiteľov trebišovského panstva - grófa Júliusa Andrássyho a grófky Katinky. Návštevníci môžu obdivovať unikátne kolekcie kraslíc vytvorených v duchu tradície s prvkami noblesy, pričom jedna z podobizní ukrýva prekvapenie, ktoré možno odhaliť priamo na výstave.
Súčasťou programu podujatia Kvetná nedeľa boli aj ukážky zdobenia kraslíc rôznymi technikami, prednáška na tému Jarná rovnodennosť a Veľká noc a slávnostné vyhodnotenie súťaže krasličiarok.
