Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 12. február 2026Meniny má Perla
< sekcia Regióny

Výstava v Myjave približuje svadobnú módu v SR za posledných sto rokov

.
Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Projekt prostredníctvom modelov približuje estetické ideály neviest i širší historický kontext jednotlivých období. Autorkou výstavy a zberateľkou exponátov je Jana Mládek Rajniaková.

Autor TASR
Myjava 12. februára (TASR) - Výstava s názvom Storočie v bielom, ktorá je prístupná vo výstavnej sieni Kultúrneho domu Samka Dudíka v Myjave, približuje svadobnú módu na Slovensku za posledných sto rokov. Expozícia poukazuje na svadobné šaty ako na súčasť kultúrneho dedičstva a zároveň ako odraz spoločenských zmien. Samospráva o tom informovala na svojom webe.

Projekt prostredníctvom modelov približuje estetické ideály neviest i širší historický kontext jednotlivých období. Autorkou výstavy a zberateľkou exponátov je Jana Mládek Rajniaková. Kolekcia svadobných šiat dokumentuje premeny materiálov, strihov i spoločenských zvyklostí od začiatku 20. storočia až po súčasnosť.

Výstava je prístupná v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 h, po telefonickom dohovore je možné návštevu predĺžiť do 17.00 h. Väčšie skupiny a školské triedy je potrebné nahlásiť telefonicky vopred. Sprístupnená bude do 13. marca. Organizátorom podujatia je Centrum tradičnej kultúry v Myjave.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Štvrtok 12. februára

SKVELÝ ŠTART: Slováci vstúpili do turnaja víťazstvom nad Fínskom 4:1

ONLINE ZOH 2026: Prvý zápas SR: Slovensko - Fínsko

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Streda 11. februára