Výstava v Myjave približuje svadobnú módu v SR za posledných sto rokov
Projekt prostredníctvom modelov približuje estetické ideály neviest i širší historický kontext jednotlivých období. Autorkou výstavy a zberateľkou exponátov je Jana Mládek Rajniaková.
Autor TASR
Myjava 12. februára (TASR) - Výstava s názvom Storočie v bielom, ktorá je prístupná vo výstavnej sieni Kultúrneho domu Samka Dudíka v Myjave, približuje svadobnú módu na Slovensku za posledných sto rokov. Expozícia poukazuje na svadobné šaty ako na súčasť kultúrneho dedičstva a zároveň ako odraz spoločenských zmien. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Projekt prostredníctvom modelov približuje estetické ideály neviest i širší historický kontext jednotlivých období. Autorkou výstavy a zberateľkou exponátov je Jana Mládek Rajniaková. Kolekcia svadobných šiat dokumentuje premeny materiálov, strihov i spoločenských zvyklostí od začiatku 20. storočia až po súčasnosť.
Výstava je prístupná v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 h, po telefonickom dohovore je možné návštevu predĺžiť do 17.00 h. Väčšie skupiny a školské triedy je potrebné nahlásiť telefonicky vopred. Sprístupnená bude do 13. marca. Organizátorom podujatia je Centrum tradičnej kultúry v Myjave.
