Výstava v Nitre mapuje cesty Jána Pavla II. na Slovensku

Na snímke časť výstavy v Kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Starom Smokovci v stredu 2. apríla 2025. Foto: TASR - Adriána Hudecová

Výstava Ján Pavol II. a Slovensko vznikla pod záštitou veľvyslanca Poľskej republiky na Slovensku Piotra Samereka.

Autor TASR
Nitra 8. decembra (TASR) - V Misijnom dome Matky Božej v Nitre na Kalvárii je inštalovaná výstava o cestách pápeža Jána Pavla II. na Slovensku. Výstava Ján Pavol II. a Slovensko mapuje všetky tri apoštolské cesty pápeža na Slovensku, informovalo Biskupstvo Nitra. Sprístupnená pre verejnosť bude denne do 15. januára 2026.

Výstava Ján Pavol II. a Slovensko vznikla pod záštitou veľvyslanca Poľskej republiky na Slovensku Piotra Samereka. Ten vyzdvihol blízkosť Jána Pavla II. k Slovensku. Pripomenul jeho odkaz, aby Slovensko i Poľsko žili v priateľstve, a aby práve ono formovalo aj ďalšie smerovanie našich vzájomných vzťahov.
