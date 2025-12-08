< sekcia Regióny
Výstava v Nitre mapuje cesty Jána Pavla II. na Slovensku
Výstava Ján Pavol II. a Slovensko vznikla pod záštitou veľvyslanca Poľskej republiky na Slovensku Piotra Samereka.
Autor TASR
Nitra 8. decembra (TASR) - V Misijnom dome Matky Božej v Nitre na Kalvárii je inštalovaná výstava o cestách pápeža Jána Pavla II. na Slovensku. Výstava Ján Pavol II. a Slovensko mapuje všetky tri apoštolské cesty pápeža na Slovensku, informovalo Biskupstvo Nitra. Sprístupnená pre verejnosť bude denne do 15. januára 2026.
Výstava Ján Pavol II. a Slovensko vznikla pod záštitou veľvyslanca Poľskej republiky na Slovensku Piotra Samereka. Ten vyzdvihol blízkosť Jána Pavla II. k Slovensku. Pripomenul jeho odkaz, aby Slovensko i Poľsko žili v priateľstve, a aby práve ono formovalo aj ďalšie smerovanie našich vzájomných vzťahov.
Výstava Ján Pavol II. a Slovensko vznikla pod záštitou veľvyslanca Poľskej republiky na Slovensku Piotra Samereka. Ten vyzdvihol blízkosť Jána Pavla II. k Slovensku. Pripomenul jeho odkaz, aby Slovensko i Poľsko žili v priateľstve, a aby práve ono formovalo aj ďalšie smerovanie našich vzájomných vzťahov.