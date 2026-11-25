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Výstava v Nitrianskej galérii predstaví realistické tendencie v umení
Projekt je tak širšou prehliadkou umelcov, ktorí pracujú vo svojej tvorbe prevažne s realistickými vizuálnymi prvkami.
Autor TASR
Nitra 25. novembra (TASR) - Nitrianska galéria pripravuje výstavný projekt s názvom Čas na realizmus? (Nostalgia za budúcnosťou). Ako uviedla, ide o súčasť výstav, ktoré sa venujú špecifickým témam zameraným na kultúrnu pamäť a problematiku živej kultúry vo vizuálnom umení.
Podľa slov kurátorky Ľudmily Kasaj Poláčkovej výstava predstavuje rozličné realistické tendencie a prístupy vo vizuálnom umení na Slovensku približne od 70. rokov 20. storočia až do súčasnosti. Celkovo na nej prezentuje svoje diela 34 autorov.
Projekt je tak širšou prehliadkou umelcov, ktorí pracujú vo svojej tvorbe prevažne s realistickými vizuálnymi prvkami. „Výstava pracuje aj so silným nostalgickým pocitom, čo vyjadruje aj súčasť jej názvu - Nostalgia za budúcnosťou,“ povedala Kasaj Poláčková.
Výstavu otvorí slávnostná vernisáž 3. decembra o 17.00 h. Diela budú v priestoroch galérie vystavené do 23. mája 2027.
Podľa slov kurátorky Ľudmily Kasaj Poláčkovej výstava predstavuje rozličné realistické tendencie a prístupy vo vizuálnom umení na Slovensku približne od 70. rokov 20. storočia až do súčasnosti. Celkovo na nej prezentuje svoje diela 34 autorov.
Projekt je tak širšou prehliadkou umelcov, ktorí pracujú vo svojej tvorbe prevažne s realistickými vizuálnymi prvkami. „Výstava pracuje aj so silným nostalgickým pocitom, čo vyjadruje aj súčasť jej názvu - Nostalgia za budúcnosťou,“ povedala Kasaj Poláčková.
Výstavu otvorí slávnostná vernisáž 3. decembra o 17.00 h. Diela budú v priestoroch galérie vystavené do 23. mája 2027.